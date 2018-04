Mister Gay Belgium neemt deel aan 'Komen Eten' SD

20 april 2018

17u03 1 TV Volgende week laten vier ambitieuze jongeren in 'Komen Eten' zien wat ze in huis hebben. Eén van de vier kandidaten is Jaimie (18), Mister Gay Belgium. Hij zet zich in voor de holebigemeenschap en wil de problematiek rond LGBT's aankaarten.

De 18-jarige Jaimie Deblieck is een geëngageerde, ambitieuze jongeman. Als Mister Gay Belgium 2017 zet hij zich actief in voor de holebigemeenschap: Jaimie is ervan overtuigd dat hij een verschil kan maken in de wereld en wil de problematiek rond holebi's en LGBT's aankaarten. Vooral het opkomend geweld tegen holebi’s is een thema dat hem na aan het hart ligt. Tijdens zijn studies werd hij immers zelf geconfronteerd met geweld. Zijn kookkunsten erfde Jaimie van zijn vader en oma, daarom zal hij dus echte familiegerechten serveren.

Daarnaast zitten er nog enkele bekende gezichten in 'Komen Eten' volgende week. De 17-jarige Liandra is naast ster in Ketnetserie 'D5R' een heus Instagramfenomeen en droomt van een carrière als juwelen- of modeontwerpster​

De 17-jarige Isabelle is gebeten door de gastronomische microbe en wil haar leeftijdsgenoten verrassen met een culinaire ervaring van jewelste.

De week wordt afgesloten door student journalistiek Jeroen (18). In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met zijn blog 'Recht van 't stad', waar hij op zoek gaat naar mooie verhalen van de gewone man in de straat.

'Komen Eten', telkens van maandag t.e.m. donderdag om 19u45 op VIER.