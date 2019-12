Mist de Nederlandse Carice Van Houten ‘Game of Thrones’ nog? “Mijn portemonnee af en toe wel, ja” MVO

06 december 2019

00u01 0 TV De Nederlandse actrice Carice Van Houten schittert in haar nieuwe film ‘Instinct’. De Nederlandse actrice komt desgevraagd ook nog even terug op ‘Game of Thrones’, waarin ze ‘rode heks’ Melisandre speelde.

Of ze haar rol in de populaire HBO-reeks mist? “Mijn portemonnee af en toe wel, ja”, lacht ze. “Dat geef ik toe. Maar ik denk er met heel veel genoegen aan terug, ik heb een heel leuke tijd gehad. Het is een perfect iets om op je cv te hebben... Maar zeven jaar is een mooi getal, daarna is het weer tijd voor nieuwe dingen. Ik had gewoon weer behoefte aan zo’n rol waar ik mijn tanden in kon zetten. Ik hou ervan om kwetsbare, complexe karakters te spelen. Daar had ik behoefte aan."