Misnoegde boer over slachthuis in Tielt: "Animal Rights heeft heel veel in scène gezet" DBJ

Na het bezoek van Cathérine aan het slachthuis van Tielt stond de sector even compleet in rep en roer. De boeren kregen veel kritiek over zich heen en dus geeft Cathérine hen in de uitzending van vanavond een weerwoord. "Animal Rights heeft heel veel in scène gezet”, zegt boer Bart Vermote. “Het slachthuis van Tielt, daar zijn dingen in scène gezet. Niet alles, maar er zijn zeker dingen in scène gezet. Heel de sector wordt in een slecht daglicht gezet."

Medialaan Bart Vermote en Cathérine Moerkerke.