Minister Sven Gatz wil ‘Slimste Mens van de Wetstraat’ worden: “Politici die geen tijd hebben om zich voor te bereiden... Flauw, hoor!” Erik Segers

21 november 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Hoog bezoek in ‘De Slimste Mens’ deze week: Cultuur- en Mediaminister Sven Gatz (51) stapt in. “Als ik een bekend schilderij niet herken, ga ik af als een gieter”, beseft Sven. Toch waagt hij het erop. In Dag Allemaal bespreekt hij deze week zijn deelname.

Eén brok nuchterheid. Dat is Sven Gatz (Open Vld), Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. “Natuurlijk wil ik liever winnen dan verliezen”, zegt hij over zijn deelname aan ‘De Slimste Mens’. “Maar het is een spél. Een tof spel, dat wel.”

Zo te horen heeft Erik Van Looy niet veel moeite moeten doen om jou over de streep te trekken?

Eigenlijk niet, nee. Negen jaar geleden had hij me al eens gevraagd. Maar toen waren er al te veel politici die meededen. In 2014, toen ik net minister was geworden, belde hij me weer. Juist toen ik een aantal besparingen moest doorvoeren en ik dus een beetje sérieux wilde kweken als beleidsvoerder. Dan ga je niet in een spelprogramma zitten. Dit jaar kwam de vraag opnieuw, en zei ik meteen ja.

Omdat een goeie beurt in ‘De Slimste Mens’ je bij de parlements­verkiezingen in mei stemmenwinst kan opleveren?

