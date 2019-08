Miljardairs tellen makkelijk 100.000 euro neer voor een kinderfeestje: “Voor de verjaardag van m’n kleuters bel ik Elton Johns partyplanner” Redactie

27 augustus 2019

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Een taart van 2.200 euro, een ring van 7.000 euro of een circus van 11.000 euro: als de rijken der aarde een feest geven voor hun kroost, mag het geld rollen. Amerikaanse miljardairs spenderen fortuinen om hun kinderen de verjaardag van hun leven te bezorgen. ‘Telefacts Zomer’ piept binnen op hun exuberante party’s.

Gaan bowlen, naar de binnenspeeltuin, een speurtocht of een knutselparty: de opties om een verjaardagsfeestje te organiseren voor je kind zijn vandaag de dag erg uitgebreid. Maar voor die banale formules halen de rich en famous hun neus op, zo zien we deze week in ‘Telefacts Zomer’. Hun party’s mogen net dat ietsje meer zijn. De gasten van de pas 13 jaar geworden Lulu mogen onder meer een Apple Watch, een gepersonaliseerd sieraad en flink wat dure make-up mee naar huis nemen. Haar welstellende ouders kunnen tegen een stootje, en hun dochter mag niks tekortkomen. Als ultieme verrassing op haar feestje krijgen Lulu en haar vriendinnen een heuse schoonheidsbehandeling van Debra Mitchell. En da’s niet de eerste de beste. Zij mag niemand minder dan Kate Middleton, Michelle Obama en Victoria Beckham tot haar klantenbestand rekenen. Het prijskaartje van Lulu’s feestje is er dan ook naar: 33.600 euro.

Schoonheidsprinses

En dat is nog een peulschil. In Amerika viert de 12-jarige Bella Barret haar verjaardag. Hoewel: op de dag zelf is ze aan het werk, zegt ze, terwijl ze met haar privéjet vanuit Rhode ­Island naar New York vliegt. Bella had op haar zesde al één miljoen euro op haar rekening staan. Hiermee is ze één van ’s werelds jongste selfmade miljonairs. De tiener werd op haar vierde schoonheidsprinses en runt sindsdien twee bedrijven: een modelijn en een juwelenbedrijf. Samen met haar moeder gaat ze vaak luxueus shoppen. Ook al heeft ze al een juwelencollectie ter waarde van 26.400 euro, er kan altijd nog een ringetje bij. Mét diamant uiteraard. Prijskaartje? 7.040 euro. En dat is nog maar het begin van de verwennerijen die haar te wachten staan. Bella’s moeder geeft te kennen dat ze dit jaar zo’n 42.240 euro aan haar dochters verjaardagsfeest heeft uitgegeven. Een geluk voor haar: dochterlief zegt op z’n minst nog ‘dank u’ voor alle cadeaus. En daar is het moeder Susanna om te doen.

Speelparadijs

Wie z’n kinderen ook buitensporig verwent, is de Britse Carolyn Radford (37), die in 2012 trouwde met zakenman John Radford (54), de bestuurder van voetbalclub Mansfield Town FC. De twee hebben drie kinderen: Hugo (4) en de driejarige tweeling Rupert en Albert. Jochies die niets tekortkomen. Hun woonst op het platteland is een waar speelparadijs voor kinderen. Op de oprijlaan houden de kinderen wedstrijdjes met hun gocarts en elektrische wagentjes, de parking staat vol met dure, supersnelle wagens en hun vader heeft een helikopter. Maar voor de verjaardag van de tweeling mag er nog wel iets extra’s af. ‘Als m’n kinderen jarig zijn, bel ik naar Steven, de partyplanner van Elton John, niemand minder’, vertelt Carolyn.

En ze weet wat ze wil: een kinderdorp met circus, in een zaaltje én in de kleuren van hun voetbalclub. Soortgelijke feestjes eindigen meestal met een prijskaartje tussen de 22 à 33.000 euro. En daar stopt het verlanglijstje niet, want zoon Albert is blijkbaar niet meer tevreden van z’n slaapkamer, die in tractorthema is ingericht. Tractors zijn té traag, meent Albert, die op z’n derde al kickt op snelheid en soms stiekem de autosleutels van Carolyn jat, om achter het stuur van haar bolides te kruipen. Z’n tractorkamer, die zo’n 7.000 euro kostte, moet er dus aan geloven en wordt speciaal voor z’n verjaardag omgetoverd in een racekamer.

Taylor Swift-taart

Maar de prijs voor het duurste feest gaat naar een 16-jarige Taylor Swift-fan. Haar ouders trommelden Debbie Wingham op, dé taartenvrouw voor ’s werelds rijksten. Voor één taart van Wingham tel je al snel 2.200 euro neer. Voor deze jarige werkte ze meer dan een week aan een levensgrote Taylor Swift-taart. Of die taart ook lekker is, zullen de gasten moeten vertellen, die van over de hele wereld komen. Hen laten overvliegen alleen al kost 100.000 euro. En dan is er nog de huur van de zaal: 2.000 euro per avond, haar verjaardags­cadeau: 11.200 euro aan bitcoins en een glazen beeldje ter waarde van 11.200 euro.

De vriendinnen van de jarige ­krijgen ook nog eens een goodiebag ter waarde van 1.200 euro mee. Een ­koninklijk trouwfeest is er niets tegen.