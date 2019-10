Mike Verdrengh verklaart blijvend succes van ‘Belgium’s Got Talent’: "Formule is stokoud, maar zal nog decennia meegaan" Jelle Brans

18 oktober 2019

00u00 0 TV Ook in z'n 6de seizoen blijft 'Belgium's Got Talent' op vrijdagavond hoge toppen scheren, hoe dun de spoeling soms ook lijkt. Een gouden combinatie van klassiek variété-entertainment met de mogelijkheden van sociale media, denkt VTM-uitvinder Mike Verdrengh (73). "Dit soort entertainment is onsterfelijk op tv, welke vorm het in de toekomst ook aanneemt."

Vanavond serveert 'Belgium's Got Talent' weer een verse lading acrobatische dansgroepen, aspirant-kunstfluiters, vrijetijdskomieken en operettezangers in driekwartsbroeken. En zoals steeds zal u massaal voor het scherm zitten: vorige week keken er zo'n 800.000 mensen. Onder hen ook Mike Verdrengh, de man die samen met wijlen Guido Depraetere de commerciële televisie in Vlaanderen bedacht. "Ik kijk nooit de volle twee uur, daarvoor zap ik te graag. Op vrijdagavond zijn er ook veel goeie duidingsprogramma's. Maar ik pik elke week wel een aantal kandidaten mee. Soms zitten daar echt straffe dingen tussen."

De audities, traditioneel de populairste fase van 'Belgium's Got Talent', durven al eens te schommelen in kwaliteit - vanavond is het vooral uitkijken naar een eeneiige tweeling met zeer uiteenlopende talenten. En dat het begrip 'talent' de laatste jaren daarbij alsmaar verder wordt opgerekt - u herinnert zich misschien nog de jongen die in één minuut een recordaantal puddinkjes poogde te verstouwen - doet niet ter zake, zegt Verdrengh. "Die herkenbaarheid is een belangrijke succesfactor. Mensen denken: 'Het zou mijn coiffeur of groenteboer kunnen zijn, of misschien ikzelf.' Voor 'The Voice' moet je nog kunnen zingen, maar 'Belgium's Got Talent' maakt de glamourwereld van tv toegankelijk voor Jan en alleman."

Volksfeest

De jury houdt er rekening mee dat de kandidaten geen professionals zijn, maar gewone mensen die dromen van bekendheid en daarvoor soms maandenlang hebben staan oefenen in de plaatselijke polyvalente zaal van hun dorp. Want 'BGT' is één groot, vrolijk, kleurrijk volksfeest, zonder echte verliezers. Mooie, positieve televisie. Lachen mag, uitlachen niet. "In die zin is dit het ultieme VTM-programma", zegt Verdrengh. "Voor welk ander programma kan je nog met het héle gezin voor de tv kruipen? Van de joelende kleinkinderen tot de knikkebollende oma. Drankje en dekentje erbij. Het aanbod is zeer breed. Iedereen vindt wel z'n gading."

"Het is een stokoude formule, die al decennia meegaat. In de beginperiode van de BRT was er 'Ontdek de ster', waar ik zelf overigens ook nog aan heb meegedaan. 'Belgium's Got Talent' is daar gewoon de opgefriste versie van. 'De slimste mens ter wereld', nog zo'n kijkcijferkanon, is daar ook een goed voorbeeld van. Eigenlijk is dat geen quiz meer, wel een personalityshow: de drie kandidaten, de twee juryleden en de presentator zijn allemaal komieken, elk met hun eigen rolletje. Al dan niet gescript. De 'bonte avond' van vroeger op tv, maar dan met een competitie-element en fantastische, hoogtechnologische decors."

Filmpjes gaan viraal

Want hoewel sommige acts als oubollig kunnen worden bestempeld, is 'BGT' zélf helemaal mee met z'n tijd, aldus Verdrengh. "Het is een perfect product voor lineaire tv, omdat het heel de familie aanspreekt. Je kan thuis ook zelf Golden Buzzers uitdelen via vtm.be. En fragmenten van het programma gaan dan weer viraal op sociale media en YouTube. De dagen erna wordt erover gesproken bij de bakker, en dat maakt het tot evenementiële tv, net als 'De slimste mens'. Je moét het gezien hebben om te kunnen meepraten. Niemand weet op dit moment wat de toekomst brengt, maar het staat vast dat dit soort entertainment, in welke vorm of op welk platform dan ook, altijd z'n plek zal hebben."

'Belgium's Got Talent'

VTM

20.40 uur