Mike uit ‘Blind Getrouwd’ wordt papa MVO

08 maart 2020

Mike Van Ryssel (40) uit 'Blind Getrouwd' wordt vader. Dat nieuws maakte hij bekend via sociale media.

Mike woont sinds 2018 samen met zijn 15-jaar jongere vriendin Hannah Van den Meerrschout. Nu gaan ze samen nog een stapje verder en beginnen ze aan een gezinnetje. “Er is een mini Van Ryssel op komt”, schrijft Mike op Instagram.

Mike en Hannah maakten in mei 2018 bekend dat ze een koppel vormen. Zij is afkomstig van Zottegem en is aan de slag als leerkracht. De twee leerden elkaar kennen via Instagram. “Hannah was een trouwe ‘Blind Getrouwd’-kijker en ze had toen al een boon voor Mike. Ze vond hem sympathiek en heel aantrekkelijk”, klonk het eerder. “Ze begon hem daarom te volgen op Instagram en Mike deed hetzelfde bij haar. Zo kwamen ze met elkaar in contact en volgde al snel een eerste afspraakje waarbij de vonk duidelijk oversloeg.”

Mike werd in ‘Blind Getrouwd’ destijds gekoppeld aan Marjolein, en dat liep niet goed af. Hun huwelijk in het populaire VTM-programma was immers van wel zeer korte duur. De twee gingen al weer apart wonen nog voor het vijf weken durende experiment afgelopen was.