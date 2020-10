Miguel Wiels onthult pittig detail over zijn voornaam in ‘Slimste Mens’: “De plaats waar ik verwekt ben” MVO

13 oktober 2020

11u38 1 TV Vandaag is het tijd voor de tweede aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. We namen gisteren afscheid van Marie Verhulst en verwelkomen Miguel Wiels. Die stelt zichzelf alvast even voor.

Ook komen we te weten waarom hij Miguel heet. “Ik ben verwekt in Spanje, in het dorpje San Miguel”, verklapt hij. “Ik ben dus vernoemd naar die plaats. Al spreken veel mensen mijn naam verkeerd uit. Mijn vrienden noemen me dus maar Mickey.”

