Michiel De Meyer stapt vrijwillig op uit ‘Thuis’: “Ik voel me vooral opgelucht” HL

22 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In ‘Thuis’ heeft Arne zijn koffers gepakt. Daarmee verdwijnt het enge personage van Michiel De Meyer (25) na meer dan twee jaar uit de soap. Michiel wil voortaan voorrang geven aan zijn muzikale passie. “Op het einde vond ik het echt niet meer opwindend om de foute gast te spelen”, zegt hij in Dag Allemaal.

Carjacking, inbraak en moord: het was de voorbije weken gevaarlijk leven in het dorp van ‘Thuis’. Eén verdachte voor al dat geweld: Arne, die dan ook in de cel werd gegooid. Vlak voor de moord op de Chinese zakenman in de Withoeve was hij immers op de plaats delict door het lint gegaan, omdat Femke niet was ingegaan op zijn avances.

Pervers verleden

Bovendien sleepte Arne nog een pervers verleden met zich mee, want twee jaar geleden stalkte hij Olivia en drogeerde hij haar om haar te kunnen aanranden. Maar deze keer was de fitnesscoach zowaar onschuldig.

Afgelopen vrijdag zagen we hoe Arne werd vrijgelaten, en nog één keer langs de Withoeve passeerde om er aan Femke en Peter zijn verontschuldigingen aan te bieden. Daarna vertrok hij naar zijn ouders in Zwitserland. Definitief.

“Dit is inderdaad het einde van Arne in ‘Thuis’”, zegt Michiel. “Mijn personage had het toch bij zowat iedereen verkorven en kon bij niemand meer terecht. Zijn verhaal was op. Enkele maanden geleden vroeg ik de schrijvers wat ze met Arne nog van plan waren.”

En?

Er bleek niet meteen een nieuwe verhaallijn klaar te liggen.

Vond je dat jammer?

Nee, want deze exit is mijn eigen keuze. Weliswaar in overleg met de makers. Zij en ik vonden het beter om Arne naar het buitenland te laten vertrekken dan hem te laten sterven.

