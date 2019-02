Michelle Williams ziet een reboot van ‘Dawson’s Creek’ zitten: “Al zal ik dan wel een geest moeten spelen” KDL

Matt LeBlanc (51) ontgoochelde afgelopen weekend heel wat 'Friends'-fans door te zeggen dat de kans op een reünie van de serie "zo goed als onbestaande" is, maar er is misschien hoop op een andere reünie: die van 'Dawson's Creek'. Michelle Williams (38), die de rol van Jen Lindley speelde, vertelt alvast dat zij voorstander is van een reboot.

“Ik ben al lang voorstander van dat idee. Waarom niet?”, vertelde Michelle afgelopen maandag op de Winter TCA Tour in Californië. Al is Michelle zich er wel van bewust dat er voor haar personage een probleempje is, mocht de reboot er komen. “Ik zal dan wel een geest moeten spelen”, vertelt ze. Jen Lindley, het personage dat Michelle speelde, stierf namelijk in de laatste aflevering aan de gevolgen van een hartziekte.

Verhaal uitverteld

‘Dawson’s Creek’ was van 1998 tot 2003 op televisie te zien en vertelde het verhaal van een aantal vrienden tijdens hun schooltijd. De serie, waarin ook Katie Holmes een hoofdrol speelde, werd in Amerika gezien als de langverwachte opvolger van het populaire ‘Beverly Hills, 90210' en was voor Michelle ook de start van haar acteercarrière. Vorig jaar liet Katie Holmes zich ook ontvallen dat ze een reboot wel zou zien zitten, “maar er zijn geen gesprekken aan de gang”, vertelde ze toen. Kevin Williams, de maker van ‘Dawson’s Creek’ laat alvast uitschijnen dat een reboot voor hem geen optie is. “Het verhaal was in 2003 al uitverteld. Eén van de redenen waarom we de laatste aflevering vijf jaar later liet afspelen, was net om het verhaal een einde te geven. Wat zouden we nu nog doen?”, vraagt hij zich af.