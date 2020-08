Michel en José geven 91 uur Tour-commentaar vanuit VRT-studio MC

28 augustus 2020

06u11 0 TV Nu code rood geldt voor Nice, kunnen Belgische wielerfans niet afreizen naar de Franse badplaats voor de Tourstart. Gelukkig voor hen zijn er Michel Wuyts (63) en José De Cauwer (70). Al is het ook voor de commentatoren anders, vanuit een VRT-studio in Brussel.

Geen toelichting uit de eerste hand meer over plots opstekende stormen, regenvlagen of hittegolven. Michel en José blijven veilig en wel aan de Reyerslaan. Vanaf komende zaterdag tot en met zondag 20 september gaan ze wél liefst 90 uur en 59 minuten livecommentaar geven tijdens de 21 ritten die de renners deze Tour afhaspelen. Want corona of niet, de helft van de etappes worden zelfs integraal van start tot finish door de VRT uitgezonden. Gelukkig kan het duo voortdurend contact opnemen met een verslaggever op de motor ter plaatse. Afwisselend zullen dat Renaat Schotte en Carl Berteele zijn. Maarten Vangramberen zorgt vanuit Frankrijk dan weer voor live-interventies en volgt de Tour voor het Journaal.

'Vive le vélo'

Net als Michel en José, blijft ook Karl Vannieuwkerke (49) in eigen land. Geen prachtige Franse landschappen dit jaar, maar 'Vive le vélo' aan de mooiste kastelen, abdijen en andere bijzondere plekken in eigen land. Elke avond praat Vannieuwkerke met een vaste wieleranalist, zoals Eddy Planckaert, Sven Nys of Bram Tankink, en twee gepassioneerde wielerliefhebbers, zoals Otto-Jan Ham, Heidi Van De Vijver, Bart Schols of Rick De Leeuw.

Fans van wielerverslaggeving op de radio komen ook aan hun trekken. Op Radio1 zal er elke dag 'De Tour vandaag' zijn. Gert Geens en Ruth Roets presenteren in de week, tijdens het weekend zijn dat Geens en Bart Schols. Christophe Vandegoor en Carl Berteele zijn de verslaggevers in de Tour zelf.