Michael Vroemans keert toch terug in ‘Familie’ MVO

06u49

Bron: Nieuwsblad 0 Familie TV “Ik stap eruit. Definitief. Als Maarten terugkomt, zal hij gespeeld worden door een andere acteur”, zei Michael Vroemans (40) twee jaar geleden toen hij voor de tweede keer 'Familie' verliet. Toch zal Michael opnieuw Maarten Van den Bossche vertolken.

Al een maand is Michael terug op de set van de bekende soap te vinden. Vroemans speelde van 2006 tot 2012 de rol van de zoon van Jan Van den Bossche. In 2014 keerde hij voor een jaar terug. Daarna was het volgens hem welletjes geweest: “Na negen jaar heb ik het zowat ­gehad met Maarten. Ik heb veel bijgeleerd, maar het is tijd voor iets anders. Ik wil wat meer stabiliteit in mijn leven.” Michael Vroemans ging ­opnieuw studeren om zijn diploma leerkracht lager onderwijs te halen.

Cathérine Kools, die Maartens zus Leen speelt, zal wél vertrekken uit de reeks.