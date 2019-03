Michael Jackson-fans verzetten zich tegen schokkende documentaire op Canvas: “Dit zijn allemaal leugens!” Wim Nijsten

08 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Canvas zendt vrijdag ‘Leaving Neverland’ uit. In die vier uur durende spraakmakende documentaire getuigen twee mannen over hoe Michael Jackson hen als kind misbruikte. Diehard-fans van Michael weten echter nu al dat ze in de onschuld van de King of Pop zullen blijven geloven, zo vertellen ze in Dag Allemaal.

De Australiër Wade Robson (36) en Amerikaan James Safechuck (41) vertellen in ‘Leaving Neverland’ hoe ze kennismaakten met ­Michael Jackson toen ze respectievelijk vijf en acht jaar waren. De King of Pop palmde de ­jongens én hun familie helemaal in en nodigde hen geregeld uit voor logeerpartijtjes in ­Neverland, zijn landgoed in Californië. Met de regelmaat van de klok werden Wade en James daar seksueel misbruikt, zo vertellen ze.

‘Gruwelijke film’

Nog voor de uitzending lokt ‘Leaving Neverland’ heel wat reacties uit. Zo ook bij Bent Van Looy, die een hevige fan is van Michael Jacksons muziek. Bent hoort tot de weinigen die de documentaire op voorhand te zien kregen en vertelde daarover in ‘Van Gils & Gasten’. “Het is een gruwelijke film”, aldus Bent. “Al wist ik wel min of meer waaraan ik mij moest verwachten. Jaren geleden was er nog een jongetje dat een rechtszaak tegen Michael Jack­son voerde, Jordy Chandler. Die heeft een tijdje geleden een boek op de markt gebracht dat door de advocaten van Michael Jackson uit de handel is gehaald. Ik heb via een vriend een exemplaar gekregen, een halfjaar geleden. Wat ik las, schokte mij enorm. Hij vertelt exact hetzelfde als wat er in de documentaire wordt gezegd. Dit soort dingen verzin je niet voor de lol. Dit is pijnlijk voor iedereen.”

Ondanks alles blijft Bent een grote fan van Michael Jackson als zanger. “Als je vindt dat kunst alleen gemaakt mag worden door gezellige, vriendelijke mensen, dan moeten we ons zorgen beginnen te maken”, verduidelijkte hij. “Dan ­kunnen we niet meer naar de schilderijen van Gauguin kijken of de boeken van Céline lezen. Natuurlijk is het ­verschrikkelijk om deze documentaire over Michael Jackson te zien, maar het is net zo heerlijk om naar zijn muziek te luisteren. Die blijft geniaal. Het is ook oké om die goed te vinden, dat wil niet zeggen dat je Michaels gedrag goedkeurt.”

‘Eenzijdig verhaal’

Terwijl Bent Van Looy zegt geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de getuigenis van de twee mannen, uiten diehard-fans hun ongenoegen nog voordat ze ‘Leaving Neverland’ hebben gezien. Ze richten zich in een open brief tot Canvas. “Dit is een documentaire die journalistiek niets betekent”, schrijven ze. “Het is een eenzijdig verhaal opgemaakt door twee mannen die bewezen ­leugenaars zijn. Een van de mannen (Wade Robson) heeft nota bene in 2005 onder ede verklaard dat Michael Jackson hem nooit seksueel heeft misbruikt (...) Dat een zender van het kaliber van Canvas deze leugens zonder verder onderzoek, zonder mogelijke verdediging wil uitzenden is een regelrechte blaam voor de nalatenschap van Michael Jackson, een zoveelste kwelling voor zijn kinderen, zijn familie en fans.”

‘Geen argumenten’

Daarna sommen ze een reeks argumenten op die de onschuld van Michael moeten bewijzen. Daarvoor verwijzen we u graag naar de Facebook-pagina van Jackson-fan Cindy Van de Voorde, die de brief opstelde. “Er wordt in die documentaire, die in Amerika al vertoond werd, geen enkel weerwoord geboden”, vertelt Cindy ons. “Het blijft een verhaal van twee mannen dat op geen enkele manier in vraag wordt gesteld. Deze documentaire gebruikt enkel emotie om mensen te overtuigen, geen argumenten. Bent Van Looy zei in ‘Van Gils & Gasten’ dat ‘normale mensen over zoiets niet liegen’, maar er hebben zóveel abnormale mensen Michaels pad gekruist... In Amerika krijgen mensen die ooit met hem hebben samengewerkt zelfs tot 900.000 dollar aangeboden om hem in een slecht daglicht te stellen.”

Jij bent ervan overtuigd dat deze documentaire geheel en al is opgetrokken uit leugens?

Absoluut, ja. Hoe meer ik lees en aan research doe, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat het die twee mannen enkel en alleen om het geld te doen is. Zo beweert ­Wade Robson dat Michaels advocaat hem in 2005 overtuigd heeft om onder ede te liegen, maar even later zegt hij dat hij zich het misdrijf pas herinnert sinds 2012. En zo zitten er nog wel meer tegenstrijdigheden in de verklaringen van die twee mannen.

De documentaire toont ook geen enkel concreet bewijs, zeg je.

Dat is de zwakte van deze film. Michael kan zich ook niet meer verdedigen. Al ben ik aan de andere kant ook wel blij dat hij dit niet meer moet meemaken.

Jullie zijn dan ook niet blij dat Canvas deze documentaire uitzendt.

O, maar onze brief is niet alleen aan Canvas gericht, hoor. Maar aan alle zenders die de documentaire hebben aangekocht.

Opvallend is dat jij zelf voor de VRT werkt als productiemedewerker. Vrees je niet dat de zender jou deze demarche kwalijk zal nemen?

Ik heb deze brief geschreven als Jackson-fan, en niet als VRT-medewerker. Ze hebben me zelfs uitgenodigd voor ‘Van Gils & Gasten’, nadat ik mijn brief ook naar die redactie had gestuurd. Maar ik heb op geen enkel moment VRT-relaties gebruikt om wat dan ook af te dwingen.

Helaas voor jou wordt de documentaire gewoon uitgezonden.

Ik had ook niet verwacht dat de uitzending ineens geschrapt zou worden. Ik wil iedereen gewoon duidelijk maken dat er ook nog een andere kant is aan dit verhaal.

‘Leaving Neverland’, 20.25 uur op Canvas