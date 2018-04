Mezdi valt door de mand met leugendetector en Chloë praat haar mond voorbij: bekijk hier de previews van 'Temptation Island' SD

05 april 2018

12u25

Bron: VIJF 7 TV Vanavond is het menens in aflevering 11 van 'Temptation Island'. Daniëlle, Mezdi, Vanessa en Jeremy worden aan een leugendetectortest onderworpen en krijgen enkele prangende vragen van hun wederhelft voorgeschoteld. Vooral Mezdi is enorm onder de indruk en zweet zich te pletter.

Gespannen Mezdi ondergaat leugendetectortest

Daniëlle, Mezdi, Vanessa en Jeremy krijgen de kans om enkele vragen op te stellen voor hun partner die vervolgens tijdens een leugendetectortest beantwoord zullen worden. Mezdi is zwaar onder de indruk van wat hem te wachten staat en dat brengt de nodige spanning met zich mee. Het duimpje gaat dan ook snel naar beneden wanneer hij beweert dat hij niet heeft gezoend met Denise.

"Ik had wel niet gedacht dat ik verliefd ging worden"

"O, fuck", corrigeert Chloë zich nog. Maar het is duidelijk van haar gezicht af te lezen. Ze is verliefd op Kevin. Na verleider Fabrizio is ze de tweede die zichzelf verliest in het verleidingsspel. Als daar maar geen gebroken hart van komt...

'Temptation Island', vanavond om 21u35 op VIJF