Mezdi en Yasmine & Kevin en Chloe uiten zich als koppel op Instagram, maar wat nu met die boete van 10.000 euro? DBJ

11 april 2018

17u30 0 TV Het hing al een tijdje in de lucht, maar de deelnemers uit 'Temptation Island' lijken de regels nu wel volledig aan hun laars te lappen. Alles wijst erop dat Mezdi een relatie heeft met verleidster Yasmine en dat ook Kevin en Chloë een koppel zijn. Moeten ze dan geen boete betalen omdat ze de regels uit hun contract schonden?

Alle deelnemers van 'Temptation Island' zijn contractueel verplicht om te zwijgen over de afloop van het programma. In het contract dat ze ondertekenden staat immers dat ze nieuwe social media accounts moesten aanmaken voor hun deelname en dat alles wat ze daarop delen moet goedgekeurd worden door de productie. Bij een overtreding ligt de deelnemers een boete van 10.000 euro te wachten. De vraag is maar of ze dat ook effectief gedaan hebben. Wie de sociale media van de deelnemers in de gaten houdt, merkt dat Mezdi en verleidster Yasmine daar samen zijn uitgekomen, net als Kevin en Chloë.

Eerste koppeltje dat hun liefdesgeluk niet in gesloten kring wilde houden zijn Mezdi en verleidster Yasmine. De twee lieten zich al eerder samen fotografen op evenementen, maar na een foto op de Instagram Stories van Yasmine valt het gerucht amper te onderdrukken. "Sleepyhead" schreef de Limburgse bij een foto waar Mezdi op haar schoot ligt. De plaats waar de foto is genomen is Herenveen, de woonplaats van Mezdi.

De afgelopen weken werden de twee tortelduifjes ook vaak in elkaars gezelschap gespot. 'My Boo' schreef Yasmine toen bij een foto in een reactie gericht aan verleidster Chloë. Dat betekent zoveel als 'Mijn liefje/vriendje', gevolgd door een hartje. Ook de rondborstige verleidster Yana Daems reageerde toen op de foto dat ze schattig zijn samen.

Een ander koppeltje dat zich maar weinig lijkt aan te trekken van boete van 10.000 euro die boven hun hoofd hangt, zijn Kevin en verleidster Chloë. Hoewel Kevin zich in de afgelopen aflevering van 'Temptation Island' nog zo veel mogelijk wilde distantiëren van een eventuele relatie, lijkt het op Instagram zelfs maanden na het programma nog helemaal koek en ei. "Ogen om in te verdrinken", plaatste Chloë bij de foto met Kevin. Net als een foto vanuit een bubbelbad, die mogelijk in Thailand is getrokken. Zijn de twee samen op dreamdate gegaan?

Boete

Hoe zit het nu met de boete van 10.000 euro die boven hun hoofd hangt? Blijkbaar zijn de uitingen op sociale media enkel maar goed voor het programma. "Wat nu her en der wordt getoond op social media ondermijnt op geen enkele manier de spanningsboog of verhaallijn van de komende afleveringen van Temptation Island", zegt Barbara Salamon van VIJF. "Integendeel, het draagt enkel bij tot speculatie, voorspellingen en theorieën over het gespreksonderwerp bij uitstek bij de honderdduizenden kijkers. Het productiehuis, dat het contract afsloot met de deelnemers, blijft de deelnemers hoe dan ook aanmanen tot discretie, ook op social media." Van boetes lijkt dus voorlopig geen sprake.