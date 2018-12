Mezdi duikt op in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en gaat al meteen op de vuist IDR

16 december 2018

23u56 0 TV Ondertussen zijn er al flink wat exen aangespoeld in Curaçao, waar de sexy singles uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ verblijven. Tot nu toe was het wachten op een bekend gezicht, maar vanavond was het prijs. Niemand minder dan ‘Temptation Island’-vedette Mezdi maakte er z’n opwachting. En dat ging al meteen gepaard met een gevecht...

“Dat is het Mezdi-effect, denk ik. Zodra ik met mijn energie ergens toekom, ontstaat er drama”, klinkt het bij de realityster. “En ja, dat gevecht met Brody... Hij besprong mij iets te enthousiast. Brody is nu eenmaal iemand die daar goed in is. Maar dat wil niet zeggen dat ik mij ga laten doen.”

Het feit dat zowel Brody als Mezdi iets gehad hebben met Lena - die in het introductiefilmpje onomwonden toegaf dat ze van gangbangs houdt - speelde volgens de Nederlander niet mee. “Lena en ik zijn ook nooit een setje geweest. Ik heb haar eens in de auto... euhm, bestudeerd. Dat was het in feite. Ik had geen gevoelens voor haar of iets dergelijks, ‘t was voor mij heel neutraal”, klinkt het bij de ex van Danielle. “Ik ben niet van plan om Lena terug te winnen.”

Maar dat Mezdi voor vuurwerk zal zorgen de komende weken, daar twijfelen wij niet aan!

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, iedere zondag om 22u op MTV