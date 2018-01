Meteen grote liefde in eerste aflevering 'Blind getrouwd' (mét niet-vertoonde beelden) MC

29 januari 2018

22u31

Bron: Medialaan 0 TV Welgeteld 98 minuten pure feel good televisie, mét alle reclamebreaks goed voor ruim twee uur televisieplezier. Het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ kon écht niet beter beginnen. Met één koppel waar de ‘vonk’ al bij de allereerste seconde oversprong en met een tweede koppel waar de onhandigheid en het gebrek aan ‘wow’-gevoel pijnlijk bleek.

De extra-lange openingsaflevering van ‘Blind Getrouwd’ kon bekoren. Door opbouw, door een mix van emoties, door een groot gevoel aan inleving en beleving. En het ging, ondanks twee uur huwelijksklokken, best vooruit. Na amper vijf minuten uitzending kenden we het eerste koppel al. Projectmanager Mike Van Ryssel (39) en lifecoach Marjolein Faes (36) hebben volgens de wetenschap 87 procent kans om een succesvol huwelijk aan te gaan. Vijf minuten later was koppel twee ook al een feit. Raar maar waar, maar ambtenaar Aljosja (wat een voornaam!) Van der Straeten (29) en maatschappelijk werkster Lieve Vanoverschelde (28) werden door de computers ook met een 87 procent slaagkans uitgekozen. Voor het derde koppel was het wachten tot na de vierde reclamebreak. Maar leraar Damiano Fiore (38) en stewardess Wendy Dirve (30) scoorden liefst 90 procent ‘matching’. En pas volgende week weten we wat er met Esther Van Kuijk, Frie Van den Brande, Toon Nauwelaerts en Tim De Winter staat te gebeuren.

Maar wat een ferme tegenstellingen in de openingsaflevering. Van de schijnbaar schier perfecte match tussen Marjolein en Mike en de sympathieke saaiheid van Lieve en Aljosja. Het eerste koppel kon, na het allereerste oogcontact, zelfs haast niet wachten om meteen tussen de lakens te duiken. Jammer maar helaas moest er ook nog een huwelijksfeest afgewerkt worden… Onmiddellijk na het officiële ja-woord richting fotoshoot in Antwerpen hadden Marjolein en Mike niet meer door dat ze in een busje zaten en eigenlijk autogordels moesten dragen, zo hard sloeg de plotsklapse verliefdheid toe. Dat stond in schril contrast tot Lieve en Aljosja, de twee poppetjes die netjes naast elkaar zaten en het hadden over koude voeten ’s nachts in bed. Tja, daar krijg je dan als kijker warm of koud van, maar wel veel medeleven, mededogen en een hoopje sympathie. Ook de fotoshoot waarbij die arme Aljosja alle moeite deed om zijn armen toch maar te laten botsen met dat ranke lijfje van Lieve. Het voelde pijnlijk ongemakkelijk. Dan ging het bij Marjolein en Mike wel wat vlotter, daar in de schaduw van het Antwerpse MAS. Bijna kon je opperen dat die twee een voorgeschiedenis moesten hebben. Maar neen. Zelfs de nacht bleek zo verschillend voor beide koppels. Waarbij Aljosja alle moeite deed om elk spatje sensualiteit weg te vlakken.

Of was het gewoon goed opgebouwde voorzichtigheid? Zo’n eerste dag en nacht zegt immers niks over wat er de volgende vijf weken allemaal staat te gebeuren. Eerst gaat het uiteraard richting huwelijksreis, maar dan breekt de harde realiteit van het ‘gewone’ samenleven aan. En zien we misschien hoe Marjolein en Mike te hard van stapel liepen en Lieven en Aljosja, naast hun politieke overeenkomsten, ook heel veel overeenkomsten in hun leventje ontdekken. Televisiemakers durven de kijker al eens op het verkeerde been zetten. Maar daarover volgende week uiteraard meer duidelijkheid.

De leukste quotes

Mike: "De eerstvolgende keer dat ik naar Anderlecht ga zal ik getrouwd zijn en zal ik eerst moeten vragen aan mijn vrouw of ik mee mag."

Aljosja (als hij weet dat hij gaat trouwen): ‘Ik begin er van te zweten. Mijn lichaamstemperatuur is een paar graden gestegen’.

Lieve (over Blind Getrouwd): ‘Soms denk ik shit Lieve, doe eens normaal waar zijt ge aan begonnen? Aan de andere kant is dit een heel mooie kans die je krijgt. Die moet je met beide handen grijpen’.

Aljosja: ‘Het is eigenlijk wel een gek idee dat je trouwt met iemand die je van haar noch pluim kent. Daar zijn eigenlijk geen goede woorden voor om dat te beschrijven. Nu is het niet te veel over nadenken en alles over je laten komen’.

Marjolein (in volle stress): ‘Ademen … Hoe moest dat nu ook weer? Ik zie het helemaal zitten. Ik ben er helemaal klaar voor’.

Marjolein (is strijdlustig): ‘Ik ga echt alles doen om dit te doen laten slagen. Echt wel. Het is een once in a lifetime’.

Lieve (in trouwkleed): ‘Het is hek hé. Ik besef het niet. Het is te hek voor woorden. Heel absurd. Het doet van alles met mijn lichaam’ (even later wordt Lieve op haar vrijgezellenfeestje wel verrast door een stripper die van aanpakken weet, terwijl Aljosja filosofeert of hij de eerste huwelijksavond al dan niet zijn partner zal knuffelen).

Marjolein (wie het initiatief zal nemen): ‘Of hij de eerste stap moeten zetten? Mezelf kennende ga ik hem eerst vast hebben’.Aljosja: ‘Speciaal voor mijn bruid heb ik een speciale onderbroek aangedaan’.

Mike (overloopt in de auto wat hij na het ja-woord moet zeggen): ‘Linkerhand, die ligt dichter bij uw hart’.

Mike: ‘Ik moet seffes efkes trouwen’.

Lieve: ‘Ergens ben ik wel trots dat ik dit durf, maar aan de andere kant denk ik stom kieken’.

Mike: ‘Mijn eerste indruk was top. Die spontaniteit, die klik. Wat ik wilde en hoopte’.

Marjolein: Het voelt heel vertrouwd aan om Mike vast te pakken’.

Lieve: ‘Het voelt awkward’.

Mike: ‘Ik ben niet met mijn fiets getrouwd. Ik ga heel goed zorgen voor Marjolein. We gaan een feestje bouwen’.

Aljosja: We gaan samen slapen, maar met een worst tussen ons’.

Lieve: ‘Geringd, gesjareld’.

Wendy: ‘Samenwonen. Trouwen. Waarom gebeurt dat niet bij mij?’

Damiano: ‘Als de wetenschap iets leuk vindt voor mij zou dat geweldig zijn’.

Damiano: ‘Je bent zo nerveus dat je niet meer kan nadenken. Je bent leeg, leger’.

Niet vertoonde beelden

Lieve krijgt op haar vrijgezellenfeest de opdracht om haar ideale penis te boetseren (geblinddoekt).

Mike speelt vlak voor zijn huwelijk nog een spelletje poker. Hij heeft geluk in het spel. Wil dit zeggen dat hij ongeluk zal hebben in de liefde?

Damiano beslist op het laatste moment om toch voor zijn ‘geluksdas’ te gaan.