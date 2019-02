Metamorfose in ‘Het Journaal’: Annelies Van Herck ziet er plots wel heel mannelijk uit TK

19 februari 2019

De kijkers van ‘Het Journaal’ maakten vanmiddag een plotse gedaanteverwisseling mee. Het ene moment zat anker Annelies Van Herck er nog, het volgende praatte Ruben Van Gucht de items aan elkaar. Van Herck had blijkbaar last van stemproblemen en werd daarom vervangen. “Dit is geen metamorfose”, stelde Van Gucht de kijker gerust. “Wij nemen het gewoon even over.”