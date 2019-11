Met Sieg De Doncker op de set van ‘Een Frisse Start’: "Iemand die voor jou verhuist, da's toch een groot cadeau" Jolien Boeckx

05 november 2019

00u00 0 TV Van gaten boren tot piano's verslepen en zijn armspieren trainen met sofa's: Sieg De Doncker (30) doet het allemaal. Wekelijks zelfs, voor 'Een frisse start met vtwonen'. Dat hij meer is dan de presentator van het Vitaya-programma ontdekten we achter de schermen. "Tuurlijk klus ik echt, het is geen schone schijn."

Acht weken lang is Sieg De Doncker klusjesman van dienst en ziet verhuizend Vlaanderen hem, en zijn vtwonen-stylisten Guillemine en Ozanne Mertens, maar al te graag komen. "Niemand verhuist graag, hé. Als wij dat dan in jouw plaats komen doen, ideaal toch? Ik zou dat zelf een heel groot cadeau vinden", aldus Sieg. Het is zijn derde seizoen ondertussen van 'Een frisse start'. Vierentwintig verhuizen heeft hij op de teller staan en dat vindt hij behoorlijk straf. "Bij mijn vrienden of in mijn familie ben ik nu ook de man geworden die ze bellen om te verhuizen. (lacht) Maar ik vind dat niet erg." En da's duidelijk. We volgden hem een dag tijdens de opnames van het verhuisprogramma en zagen hem met een lach nog snel wat gaten boren in de gang, of een zware sofa nog op de juiste plaats zetten - en dat allemaal in het laatste uurtje vooraleer de bewoners hun vernieuwde huis kwamen ontdekken. "Het is soms wat hectisch, maar na vier jaar zijn we als team goed geroutineerd", zegt hij.

Geen schone schijn

"Ik krijg dikwijls de vraag van vrienden of ik wel écht meehelp met de verhuis. Wel, de mensen steken zelf alles in dozen, daar kan ik moeilijk mee helpen, natuurlijk. Dat zijn dikwijls persoonlijke spullen. Maar zodra de verhuiswagen aankomt en de dozen ingepakt zijn, ben ik als eerste op de set om alles in te laden, alle kasten in de vrachtwagen te steken", vertelt Sieg. "Vervolgens ga ik mee naar het nieuwe huis. Dan begint voor Ozanne en Guillemine het grote inrichtingswerk, en voor mij alle klusjes. Dus nee, het is geen schone schijn. (lacht)"

Toch zaten al die klusjes niet mee in zijn contract toen hij drie seizoenen geleden tekende voor het Vitaya-programma. "Die heb ik er gewoon bijgenomen, zonder vragen te stellen", lacht hij. "Zo'n programma maak je als team, dus ik help waar dat nodig is. Ik ben iemand die werk ziet. Al moet ik toegeven dat ik al dat gesleur op die trappen weleens voel aan mijn rug. Maar gelukkig ben ik vrij sportief, dus op zich is dat allemaal geen probleem." Blijvende kwetsuren heeft hij - gelukkig - nog niet opgelopen, iets kapot gemaakt daarentegen... "Ik heb tijdens de opnames eens een gat in de muur geslagen", lacht hij. "Gelukkig konden we dat gewoon weer opvullen en nadien verven, zodat er niks aan de hand leek. Soms zit je met twintig mensen in één huis op elkaar gepropt. Dan kan er al eens iets gebeuren. Maar persoonlijke spullen of zo heb ik nog niet kapotgemaakt of laten vallen."

Veel minder stress

"Ik heb eigenlijk nog steeds niks met interieur", bekent Sieg. Wat hem destijds dan over de streep trok en deed blijven? "De human interest in dit programma. Ik ben iemand die snel mensen hun bubbel kan doordringen. Op een heel correcte manier, en dat is belangrijk in 'Een frisse start'. Uiteindelijk dring je binnen in mensen hun leven. Ik heb nu veel minder stress dan bij het begin. Ik heb ook keiveel bijgeleerd over hoe je met mensen moet omgaan. Ik ben geëvolueerd in interviews, bijvoorbeeld."

"Onlangs zat ik met een programmamaker op café en die zei me dat 'Een frisse start' zó goed gemaakt is", vertelt Sieg nog. "Als een andere programmamaker zoiets zegt, denk ik wel dat we iets goed hebben gemaakt, hé. (glundert)"

'Een frisse start met vtwonen'

Vitaya

20.40 uur