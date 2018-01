Met deze website blader je veel sneller en makkelijker door het Netflix-menu avh

29 januari 2018

Er staan zo veel films en series op Netflix dat je soms langer door het aanbod bladert dan je uiteindelijk naar iets kijkt. Maar dankzij deze website van een Netflix-fan vind je nu veel sneller een film of serie die jou écht interesseert.

De Finse programmeur en Netflix-fan Ville Salminen zat met hetzelfde probleem als wij allemaal: hoe vind ik in godsnaam iets wat ik echt wil zien, en liefst zo snel mogelijk. Omdat het Netflix-menu niet overzichtelijk genoeg was, ontwikkelde Ville zelf een website: Flixable.

Flixable is een zoekmachine die je toelaat snel en gericht door het Netflix-aanbod te bladeren. Je kan gemakkelijk filteren op scores, genres en datums. Wil je bijvoorbeeld een recente thriller met een goede score, dan pikt Flixable die films er in enkele seconden voor je uit, helemaal gratis.

Ville ontwikkelde het menu eerst voor de Finse Netflix-kijker, maar breidde zijn site al snel uit met het Amerikaanse en Britse aanbod. Onlangs voegde hij ook het Nederlandse aanbod toe, en dat is ook heel handig voor ons.

Omdat het Nederlandse Netflix-aanbod niet zo veel van het Belgische verschilt, kunnen wij ook Flixable gebruiken.

Surf naar flixable.com, kies in het tabblad 'Other Countries' voor Nederland en Flixable spreekt jou zelfs aan in het Nederlands. Vanavond een film of serie kiezen zal nog nooit zo makkelijk geweest zijn.