Met deze 5 tips barbecue jij als een echte grillmaster SD

07 april 2018

18u13

Bron: VIER 0 TV De eerste zonnestralen zijn een feit en dus verklaart VIER de barbecue-gekte voor begonnen. In ‘Grillmasters’ gaan wereldkampioen barbecue Peter De Clercq en topgroentechef Seppe Nobels negen weken lang op zoek naar het beste barbecue-duo van Vlaanderen. Vandaag geven ze alvast vijf tips waarmee jij meester wordt in het BBQ'en.

Gooi je groente-afval direct op de kolen

Groente- en fruitschillen, steeltjes van verse kruiden... smijt ze niet in de vuilbak maar op de kolen. De sappen die vrijkomen zorgen voor een heerlijk gearomatiseerde stoom. Ideaal om je stukje kip of biefstuk op smaak te brengen.

Zoet en barbecue gaan niet samen

Stukjes appel kunnen je salade een frisse toets geven. Toch moet je opletten met fruit in je garnituur. Wanneer het te zoet wordt, krijg je plots een fruitsla. En dat houd je beter voor het dessert. Verkies licht pikante, soms zurige smaken om karakter aan de side dishes toe te voegen. Suikerspek is bijvoorbeeld volledig uit den boze, meer oneer kan je mooi stukje vlees niet aandoen.

Gebruik beide kanten van je snijplank

Vaak wordt rauw vlees of vis op dezelfde plank gesneden als waar even later de gegrilde côte à l’os belandt. Zoiets is niet hygiënisch en ook niet smakelijk. Draai eenvoudigweg je snijplank om en gebruik de ene zijde voor de rauwe producten, de andere voor de gegrilde.

Ontvlies de ribbetjes

Een gouden tip van deelnemer Manuel: ontvlies de ribbetjes en laat de aroma's van de saus en het hout doordringen tot in het vlees. Krijg je maar moeilijk grip op het glibberige ribbetje? Neem een stukje keukenpapier en het ontvliezen gaat vanzelf.

Probeer eens een zoutkorst te maken

Meng wat zout met verse kruiden en eventueel zelfs enkele houtschilfers voor een houterige smaak en maak daarmee een korstje voor een lekkere chateaubriand. Bij vis kan je dat ook doen met kruiden zoals dille, basilicum of koriander. Heel moeilijk klinkt het niet, want dat is het ook niet. De finesse zit ’m net in zulke kleine zaken. Zie je het toch groots? Doordrenk een handdoek met wijn, voeg veel zout toe en wikkel daar een mooi stuk vlees in.