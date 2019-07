Met dank aan Wout Van Aert: ‘Vive le Vélo’ voor het eerst meer dan 1 miljoen kijkers

MC

16 juli 2019

12u31 1 TV Een piek van 768.230 kijkers voor de zegevierende aankomst van Wout Van Aert in Albi, maar vooral de recordscore van gemiddeld 1.002.329 kijkers voor ‘Vive le Vélo’. “Met dank aan Wout”, twitterde Karl Vannieuwkerke nadat de kijkcijfers van maandagavond bekend raakten.

Net boven het miljoen kijkers dus, met een piek van 1.103.821 enthousiaste wielerfans. Het is het absolute record voor ‘Vive le Vélo’, al deed het avondprogramma het ook de voorbije jaren al goed. In 2013 werd op 2 juli een topscore gehaald van 975.000 kijkers. In 2015 topte Karl op 6 juli met 953.000 kijkers. Een jaar later haalde hij op 14 juli 936.000 kijkers. Vorig jaar was het wat minder, met een topcijfer (op 13 juli) van 845.000 fans.

‘Vive le Vélo’ loopt al sinds 2005. Karl Vannieuwkerke was er al vanaf aflevering 1, op 2 juli 2005, bij. Al was er toen van enig zigeunerleven door Frankrijk noch van de titel ‘Vive le Vélo’ sprake. Samen met Lieven Van Gils en Tom Coninx kampeerde Vannieuwkerke toen in een tv-studio van de VRT voor ‘Tour 2005’.