Met dank aan goede kijkcijfers: 'Het Rad' krijgt vervolg

26 augustus 2020

Bron: NB 0 TV ‘Het Rad' op VIER heeft z'n doorstart niet gemist. Het legendarische spelletjesprogramma - dat nieuw leven kreeg ingeblazen met Peter Van de Veire (48) als presentator - bleek zo'n succes dat de show ook na de zomer terug zal komen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

“Met gemiddeld meer dan een half miljoen kijkers en afgetekend marktleiderschap kunnen wij alleen maar spreken van een meer dan geslaagde zomerse terugkeer van ‘Het rad’”, vertelt Annick Bongers, programmadirecteur van VIER, aan Het Nieuwsblad. “Het rad komt dan ook zeker in een van de volgende televisieseizoenen terug.” Wanneer dat precies zal zijn, laat VIER nog in het midden. “In ‘Het rad’ zijn er weinig zekerheden, zie het als de surprise box: onvoorspelbaar, maar altijd verrassend.”

Wat wél zeker is, is dat Peter Van de Veire opnieuw mag aantreden. “Een volgend seizoen? Graag. Dat mag gerust tot 2040", klinkt het. “Het was indrukwekkend plezant. De kandidaten en ikzelf hebben ons enorm geamuseerd tijdens de opnames, maar het is helemaal top als je op de avond van uitzending ook nog eens een sms krijgt van Bart Peeters. Hij vatte het trouwens perfect samen: Het is niet wat het is. ‘t Is wat je ermee doet. En daar voeg ik graag aan toe Het is wat de mensen ermee doen. Opa voelde nostalgie, zus zat mee te raden, nichtje wou vooral al die prijzen winnen.”