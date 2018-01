Meryl Streep in 2de seizoen Big Little Lies MVO

25 januari 2018

07u30 0 TV Meryl Streep krijgt een rol in het tweede seizoen van de HBO-serie 'Big Little Lies'. Volgens Variety speelt Streep de rol van Mary Louise Wright, de moeder van Perry Wright, een rol van Alexander Skarsgård. Bronnen van Variety zeggen dat Streep 800.000 dollar per aflevering krijgt.

De serie 'Big Little Lies' is gebaseerd op de gelijknamige roman van Liane Moriarty. 'Big Little Lies' zou eigenlijk een miniserie zijn, maar na het grote succes kondigde HBO eind vorig jaar aan dat er toch een tweede seizoen komt.

De 68-jarige Meryl Streep werd deze week genomineerd voor een Oscar voor haar rol in 'The Post' van Steven Spielberg. Met haar 21e nominatie verbrak ze haar eigen record.

Nicole Kidman en Alexander Skarsgård wonnen zondag de SAG Awards voor beste actrice en acteur in een miniserie.