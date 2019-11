MENT viert z'n achtste verjaardag met de Top 800 Redactie

00u00 0 TV MENT TV bestaat acht jaar en viert dat met een verlengd feestweekend. Tot maandagavond zendt de Vlaamse muziekzender zijn Top 800 uit met Dana Winner als één van de gast-veejays.

Vlaams minister-president Jan Jambon komt ook langs om de nieuwe tv-studio in te huldigen. MENT startte al in 2010 met het uitzenden van voornamelijk Vlaamse muziekclips, maar pas sinds het najaar van 2011 gebeurt dat ook de klok rond. "Elk jaar vieren we onze verjaardag met de hitlijst van de nummers die de voorbije twee jaar het meest op tv te zien waren", zegt MENT-baas Mark Hallez. "Elk jaar komen er 100 songs bij, zodat we deze keer al aan de Top 800 zitten. Van deze lijst verschijnt trouwens ook een feestelijke box met vier cd's. Op tv kunnen we het deze keer iets grootser aanpakken, omdat onze nieuwe, 200 vierkante meter grote studio klaar is. We ontvangen dit weekend een zelden geziene plejade aan artiesten. Vier dagen na elkaar komen er tussen 10 en 22 uur tientallen talenten langs om mee te feesten, bij te praten en live op te treden. Dit moet de thuishaven van de Vlaamse artiesten worden.”