Ment TV zoekt slogan om mannen zittend te doen plassen AG

25 juli 2019

04u58 2 TV Ment TV kiest resoluut voor genderneutrale toiletten en is op zoek naar een toffe slogan die mannen ertoe zal aanzetten om daar voortaan zittend te plassen. Iemand een beter idee dan “mannen, voel je in je sas met een zittende plas”?

De digitale commerciële televisiezender, die zich richt op Vlaamse muziek, is zijn omroepgebouw in Gent drastisch aan het verbouwen, compleet met een nieuwe live-studio. Er komt ook een nieuw toiletblok met nog uitsluitend genderneutrale toiletten. “Een bewuste keuze die helemaal past in de tijdsgeest”, aldus Marc Hallez, bezieler van Ment TV. “Minder hokjesdenken, minder lang wachten voor er een toilet vrijkomt en transgenders hoeven niet langer verveeld te zitten met de toiletkeuze.”

De Vlaamse artiesten die vaak bij Ment TV over de vloer komen, zijn helemaal gewonnen voor het idee van dezelfde wc’s voor mannen en vrouwen. “Dat blijkt toch uit onze bevraging”, aldus Hallez.

Geen druppels

“Wél gaven de dames aan dat ze verwachten dat de mannen zittend zullen plassen. Omdat dat toch properder is. (lacht) Geen probleem, zo zeiden de mannen. Want zo leuk vinden zij het ook niet om aan klassieke urinoirs met hun schoenen in de druppels van hun voorganger te staan. Een leuke slogan of een tof icoontje aan het toiletblok zou kunnen helpen om mannen ook effectief zover te krijgen. Vandaar onze oproep.” Wie zich geroepen voelt om iets te bedenken, mag mailen naar ment@menttv.be.