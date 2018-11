MENT TV is er nu al bij het ontbijt, mét muziek en goed nieuws Redactie

19 november 2018

Vanaf vandaag start MENT TV met een drie uur durende live-ochtendshow op televisie. Een gekend concept op radiozenders, maar uniek op televisiegebied.

"Dit is inderdaad volledig nieuw, maar het is wel de bedoeling om in de toekomst steeds meer programma's live uit te zenden", vertelt presentatrice Anneke van Hooff. Zij bijt samen met collega Frederik Geeroms de spits af. "We hebben beiden radio-ervaring, dus we worden zeker niet voor de leeuwen geworpen."

En hoewel hun programma 'De MENT Ontbijtshow' heet, is het niet de bedoeling dat luisteraars met Anneke en Frederik in de studio komen ontbijten. "Nee", lacht Anneke. "Maar wie weet komt dat er ooit wel eens van."

De Ontbijtshow, elke werkdag vanaf 7 uur op MENT TV, wordt een feelgoodprogramma met muziek en actualiteit. "We willen meer doen dan clipjes draaien. We brengen positief nieuws en krijgen elke vrijdag bezoek van 'Idool 2007'-winnaar Dean, die zijn kijk geeft op de actualiteit en op wat onze Vlaamse artiesten doen. Hij neemt dan een groot stuk van het programma voor zijn rekening", vertelt Frederik.

Met juiste been uit bed

"Ik heb alvast veel goesting om er echt iets leuk van te maken", zegt Anneke. "Het is ons doel om mensen met het juiste been uit bed te doen stappen." En dat doen de twee presentatoren ook zelf. "Vroeg opstaan is echt geen probleem. Mijn wekker gaat om 5 uur af, Frederik staat zelfs al om 2.30 uur op."