Melissa uit 'The Sky Is The Limit' doet de boeken toe TDS

10u24 0 Vier TV Melissa Van Hoydonck , die met haar moeder te zien was in het afgelopen seizoen van 'The Sky Is the Limit' op VIER , doet de boeken toe. Ze stopt met haar kledingwinkel Les Filles D’Anvers in Brasschaat, en gaat verder met een webshop.

In de VIER-reeks 'The Sky Is The Limit' werd het luxeleventje van Melissa Van Hoydonck, haar mama en dat van hun chihuahua’s uitgebreid opgevoerd. Het bleek echter van zeer korte duur: amper twee dagen na haar passage in de reeks kwam aan het licht dat haar vriend was opgepakt op verdenking van het internationaal witwassen van drugsgeld.

Webshop en Pop-ups

Nu doet de Melissa dus de boeken toe. Over het waarom de onderneemster de deuren van haar kledingwinkel sluit, vertelt Melissa het volgende: "We zullen de winkel voortzetten in de webshop en in pop-ups over heel België", zegt ze.

Poseren

Melissa poseerde overigens al voor verschillende pikante bladen als Ché en P-magazine. Ook stond ze op de Kamerlijst van Vlaams Belang, deed ze een gooi naar het Miss België-kroontje, én was ze aan de slag in de Antwerpse dancing The Villa. Daarnaast zal Van Hoydonck heel even te zien zijn in de VTM-reeks 'Familie'.