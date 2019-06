Melany verwachtte haar exit in ‘Love Island’: “Ik was niet populair genoeg bij de kijkers” IDR

21 juni 2019

22u40 0 TV De voorbije week was er eentje van heftige emoties voor de deelnemers van ‘Love Island’. Zo kwam er met Bradley een man bij in de villa, maar moest er ook afscheid genomen worden va enkele dames. Nadat de Nederlandse kandidate Teddie het spel moest verlaten, was het vanavond ook de beurt aan de Antwerpse Kyara en de Nederlandse Melany om hun koffers te pakken. “Ik had het wel verwacht”, zegt die laatste nu.

“Als ik heel eerlijk ben: ik voelde het wel aankomen dat de kijkers mij eruit zouden stemmen”, klinkt het. “In eerste instantie werden Vinnie en ik het minst leuke koppel genoemd, vervolgens stond ik samen met Chey onderaan qua populariteit bij de vrouwen. Uiteindelijk moest Chey toen de villa verlaten, maar ik wist ook wel dat ik waarschijnlijk snel zou volgen. En dat bleek dus ook het geval te zijn. Toen ik mijn naam hoorde vallen, had ik er dan ook vrede mee. Al vond ik het wel moeilijk dat ik Matthy moest achterlaten. Ik was echt verliefd aan het worden op hem. Meer zelfs: ik geloof echt in ons. Ik geloof echt dat er meer inzit dan wat we nu hebben gezien. Ik hoop dan ook dat we dat in Nederland verder kunnen uitzoeken.”