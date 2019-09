Melany uit ‘Love Island’ zet de puntjes op de i: “Niet tevreden met hoe ik in beeld kwam” IDR

10 september 2019

19u00

Bron: Instagram 0 TV Ondertussen is het eerste seizoen van ‘Love Island’ al enkele maanden afgelopen, maar de deelnemers krijgen nog met grote regelmaat vragen over het programma. De Nederlandse Melany (24) deed daarom een Q&A op Instagram Stories om het een en ander duidelijk te maken.

Voor wie even een geheugensteuntje kan gebruiken: Melany kwam in de villa als de eerste nieuwe single. Na een tijdje kreeg ze gevoelens voor Matthy. Die leken ook wederzijds. Toen Melany door de kijker werd weggestemd spraken de twee hun wens uit om hun ontluikende romance verder te zetten in Nederland. Helaas voor het model was het uiteindelijk nieuwe kandidate Kelly die Matthy aan de haak sloeg. Het is dan ook weinig verrassend dat Melany beiden niet opsomt wanneer een van haar volgers vraagt met wie ze nog contact heeft.

Niet altijd happy

Al is dat niet het enige waarover Melany klaarheid schept. Zo wil ze toch nog graag de puntjes op de i zetten over het hoe en waarom van haar deelname. “Ik ben gevraagd om mee te doen”, klinkt het. Het leek me heel spannend om iemand een keer op een andere manier te leren kennen... In het ‘normale leven’ ging ik eerst alleen op iemands uiterlijk af of ik diegene beter wil leren kennen. In de villa zat je echt ‘opgesloten’ met meerdere mannen en hele verschillende types en kon je zien of er gevoelens kwamen die je misschien niet had verwacht”, schrijft ze. “Ik zou het niet snel nog een keer doen. Ik merkte zelf dat ik bepaalde dingen toch liever privé hou en dat ik anders reageerde op situaties zoals bijvoorbeeld ruzies. Dit omdat ik niemand slecht wilde praten op tv. Het feit dat ik niet echt mezelf kon zijn maakte me niet altijd happy, hoewel het een unieke ervaring was.”

Al heeft de brunette geen spijt dat ze heeft meegedaan. “Dat zeker niet”, schrijft ze. “Ik heb er goede vriendschappen aan overgehouden en vond het een leuke ervaring. Al ben ik niet tevreden met hoe ik op tv ben neergezet.”