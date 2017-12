Melania onthult favoriete serie. Bedenker ervan noemde Donald Trump “hypocriet” Koen Van De Sype

07u54

Bron: The New York Times, The Hill 0 AFP TV De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft aan een journaliste van The New York Times onthuld wat haar lievelingsserie is. Opmerkelijk: de bedenker van de reeks toonde zich al een hevig criticus van haar echtgenoot. Ze bestempelde hem als “hypocriet”.

Volgens Katie Rogers mist Melania geen aflevering van How to get away with murder, een thrillerreeks over een advocatenkantoor waar enkele rechtenstudenten stage lopen. Ze raken allemaal betrokken bij moordcomplotten en andere onfrisse praktijken. De reeks werd bij ons al uitgezonden op één. (lees hieronder verder)

kos De cast van de trillerreeks 'How to get away with murder'.

De vrouw achter de serie – Shonda Rhimes, die ook Grey’s Anatomy en Scandal bedacht – toonde zich eerder niet mals voor de president. Ze noemde hem onder meer “hypocriet” omdat hij “geen respect” had getoond voor de weduwe van een Afro-Amerikaanse soldaat en enkele spelers van de National Football League (NFL) had aangevallen omdat ze tijdens het volkslied knielden als protest tegen racisme bij de politie.

Empire

Een andere serie die de first lady kan bekoren is Empire, een drama over een hiphopplatenmagnaat die ongeneeslijk ziek blijkt te zijn en uitzoekt aan wie van zijn zonen hij zijn erfenis moet achterlaten. De bedenker van die reeks – Lee Daniels – liet ook al duidelijk zijn mening blijken over de president. “Zijn presidentschap is een reflectie van wie we zijn. Hij is ons karma.” (lees hieronder verder)

Fox De cast van 'Empire".

Katie Rogers wist ook te vertellen dat realitytelevisie “niet één keer ter sprake kwam” in het gesprek dat ze had met Melania. Donald Trump had voor hij de politiek inging nochtans een eigen realityreeks, The Apprentice. Daarin ging hij op zoek naar een leidinggevende voor een van zijn bedrijven.

Getty Donald Trump was eerder het gezicht van zijn eigen realityreeks.