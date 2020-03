Meilandjes ‘wijnen’ binnenkort terug op VIJF LOV

26 maart 2020

11u09 10 TV Het was even wachten, maar binnenkort keert de excentrieke familie Meiland eindelijk terug naar het kleine scherm met een gloednieuw seizoen van ‘Chateau Meiland’. VIJF zal die gaan uitzenden en geeft alvast een voorsmaakje.

De familie Meiland werkte zich twee seizoenen lang in het zweet met de verbouwingen van hun chateau. Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie, dus trekken Martien, Erica, Maxime, kleine Claire en huishoudhulp Nadège naar Tenerife, voor platte rust in een luxeresort. Daar worden ze zelfs eens in de watten gelegd, in plaats van hun eigen gasten. Natuurlijk is er ook tijd voor een goede portie ‘wijnen’. In onderstaande preview kunnen we alvast zien hoe Maxime en Martien naar een gay bar trekken, en zich duidelijk amuseren.

Wanneer ze terugkeren van hun tripje, is het tijd om terug aan de slag te gaan. Zo renoveren ze onder andere het bijgebouw van de chateau, natuurlijk niet zonder de nodige hectiek en hilariteit. Fans van de Meilandjes kunnen vanaf dinsdag 7 april om 20u35 afstemmen op VIJF. “Wat goeeeed!”, zoals Martien zou zeggen.