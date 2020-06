Meilandjes onthullen hoeveel ze verliezen tijdens sluiting: “Wij gaan toch failliet op deze manier?” LOV

02 juni 2020

07u34 0 TV De Meilandjes mogen vanaf 15 juni eigenlijk de deuren van hun chateau weer openen voor gasten, onder strenge voorwaarden dan wel, maar besluiten dat niet te doen. Daarmee krijgt het gezin alweer een bittere financiële pil te slikken.

Chateau Meiland zou volgens de Franse regels aan halve bezetting weer mogen openen vanaf 15 juni, wanneer het land weer buitenlandse toeristen toelaat. “Om geen onderscheid te maken tussen wie we wel en wie niet een zorgeloos verblijf op het chateau kunnen bieden, hebben wij daarom, met pijn in ons hart en na uitgebreid overleg, helaas moeten besluiten alle reserveringen te annuleren.” Gasten die een voorschot hadden betaald, krijgen dat geld ook terug.

Daarmee volgt weer een financiële tegenslag voor de excentrieke familie. In de nieuwste aflevering van ‘Chateau Meiland’ onthult Erica aan het begin van de crisis hoeveel geld ze mislopen op 8 dagen: zo’n 8.500 euro of zo’n 1.000 euro per dag. “Luister, dan gaan wij toch failliet?”, vraagt Maxime zich af. “Dan moet iemand de prostitutie in!” Gelukkig heeft Erica een goed zicht op de rekeningen en zou het chateau voorlopig wel genoeg reserves hebben.