Meilandjes niet boos op ontslagen Nadège, wel teleurgesteld: "We waren goed voor haar"

29 augustus 2020

14u46

Bron: AD 1 TV Martien Meiland (59) stelt nooit boos te zijn geweest op zijn voormalig huishoudster Nadège. Dat vertelde de flamboyante kasteelheer gisteravond aan tafel bij de Nederlandse talkshow ‘Jinek’. “Ik ben nooit boos geweest op die vrouw. Waarom zou ik boos zijn op haar?”, reageerde hij uiterst verbaasd op de vraag van de presentatrice.

Vlak na de intrede van het coronavirus besloten de Meilandjes alle reserveringen te annuleren wegens de kans op besmetting. Dat betekende ook dat Nadège steeds minder klusjes had in en rondom het kasteel. Bovendien besloot het gezin terug te keren naar Nederland, waardoor er slechts een oplossing was: de samenwerking met Nadège stoppen.



Die beslissing resulteerde in een teleurgestelde en boze Nadège, die in juni op Facebook brieste dat de Meilandjes ‘geen gevoel’ zouden hebben. “Ze lieten me terug naar huis gaan en gaven me de schuld, omdat ik niets deed! Terwijl ik zogenaamd deel uitmaakte van hun familie!”, schreef ze onder meer in een reeks berichten.



Volgens de Meilandjes zelf is er absoluut geen sprake van boosheid. “Op een gegeven moment zeiden we: ‘er is nu geen werk meer, dus we hebben alleen ander werk’”, verklaarde Erica aan tafel bij ‘Jinek’. Daar was Nadège niet in geïnteresseerd. Zij wilde zich liever aan haar contract houden. “Toen hebben wij gezegd: ‘blijf dan maar thuis. We betalen je wel.’ Dat is gewoon verkeerd gevallen.”

Teleurgesteld

Hoewel de Meilandjes claimen niet boos te zijn op Nadège omdat ze niet openstond voor andere klusjes, zijn ze wel teleurgesteld dat ze een interview aan de Telegraaf weggaf waarin ze haar gal spuwde over de situatie. “Ja, dat is toch niet leuk?! Wij zijn zo goed geweest voor haar geweest!”, riep Martien het uit. Dochter Maxime vulde aan: “We waren ook allemaal teleurgesteld. Ook omdat we het niet zagen aankomen.”



De Meilandjes hadden eerder het plan om Nadège naar Nederland te laten komen voor een weekje ontspanning, maar dat is nu van de baan. Martien kondigde gisteravond ook aan met een biografie te komen over zijn leven. “Mensen zijn mij altijd als heel positief, maar ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik... ja, helemaal vreselijk”, vertelde hij zichtbaar geëmotioneerd.

