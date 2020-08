Meghan Markle zal niet voorkomen in de laatste seizoenen ‘The Crown’, maar Kate Middleton waarschijnlijk wél MVO

20 augustus 2020

12u00

Bron: DailyMail 0 TV Meghan Markle (39) zal niet voorkomen in de laatste seizoenen van Netflix-reeks ‘The Crown’. Dat bevestigde programmamaker Peter Morgan. “We kunnen nog niet genoeg afstand nemen van hun verhaal om er een show van te maken.”

Fans van ‘The Crown’ die hadden gehoopt op een gedramatiseerde versie van het verhaal over Harry en Meghan, zullen teleurgesteld worden. Volgens Peter Morgan zullen de meeste moderne royals niet aan bod komen in het programma over de Britse monarchie. Zeker niet diegenen die vandaag nog brandend actueel zijn. “Harry en Meghan zitten nog maar aan het begin van hun verhaal”, legt hij uit. “We weten nog niet wat ze allemaal zullen meemaken en hoe hun verhaal zal eindigen. Het lijkt ons dus wat voorbarig om het daar al over te hebben. Ook van het schandaal rond prins Andrew blijven we af. Daarrond heerst er nog te veel onzekerheid en wij willen geen olie op het vuur gooien. Persoonlijk hou ik me graag vast aan de ‘regel van 20 jaar’. Na zoveel tijd weet je pas wat iets is en wat het betekent. Wat de rol ervan was in de geschiedenis. De verhalen van Meghan en Andrew zullen door de jaren heen véél interessanter worden dan ze nu zijn.”

Het is wel waarschijnlijk dat Harry (35) en zijn broer William (38) - zéker als kinderen - in het programma aan bod zullen komen. Het vierde seizoen van ‘The Crown’ gaat deze maand in première op Netflix en zal volledig draaien rond de intrede van prinses Diana, de moeder van de twee royals. Men verwacht dat het seizoen zal eindigen met het tragische ongeval waarbij Diana om het leven kwam.

Tijdsprong

Daarna volgen ook nog seizoenen 5 en 6, waarin Imelda Staunton (64) het van Olivia Colman (46) zal overnemen als de Queen. Dat betekent dat er alweer een tijdsprong volgt en dat Harry en William al wat ouder zullen zijn in de twee laatste seizoenen. Hoewel Morgan het nog niet bevestigt, is de kans groot dat ook Kate Middleton (38) haar opwachting zal maken in de show. Op z’n minst zou ze vermeld moeten worden in de context, gezien de tijdlijn van het programma de vroege jaren 2000 in zal gaan. Kate en William leerden elkaar kennen in 2002. ‘Het verhaal’ van het koppel is al mooi afgerond gezien het koppel in 2011 trouwde, en de rol van de twee royals is aanzienlijk belangrijker dan die van Harry en Meghan. William zal immers op een dag de nieuwe koning van Groot-Brittannië worden. Vele fans van ‘The Crown’ verwachten dan ook dat de serie zal eindigen met het ‘sprookjeshuwelijk’ tussen William en zijn Catherine.

