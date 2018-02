Megan van 'Temptation Island' klapt uit de biecht: "Niet altijd condoom gebruikt, want ze waren te klein" Redactie

17 februari 2018

08u45

Bron: Vijf 0 TV De achttienjarige Megan is nog maar veertien maanden samen met Kevin, maar toch al vijf keer bedrogen. Maar blijkbaar is de man nog vaker vreemdgegaan dan Megan dacht. Dat vertelde ze aan Goedele Liekens in "Goedele on Top". Megan verklapte daarnaast ook nog een pittig detail over de condooms op het eiland. Die zouden volgens Megan te klein zijn.

Goedele Liekens blikt samen met deelnemers van Temptation Island terug op de voorbije aflevering in haar online programma "Goedele on Top". Megan heeft op de sofa van Goedele deze week haar hart gelucht over het bedrog van Kevin en over haar nacht met verleider Joshua.

Na het zien van Kevins beelden tijdens het kampvuur, besloot Megan in bed te kruipen met Joshua. Op de vraag van Goedele of de twee een condoom hebben gebruikt, antwoordde de achttienjarige: "De meeste van de keren wel, ja". Megan verklaarde al snel dat de condooms die op het eiland voorzien zijn gewoon te klein waren.

"Heb je dat zelf vastgesteld, want er zijn veel mannen die dat zomaar zeggen hé", vraagt Goedele. "Nee, nee, ik heb dat zelf vastgesteld", antwoordt Megan. En dus hebben Megan en haar Joshua het maar zonder moeten doen. De volgende dag heeft de productie van het programma wel grotere condooms voorzien.

