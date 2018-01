Meer koppels, meer experts én nieuwe formule beloven nog groter succes voor 'Blind Getrouwd' MVO

13u34 0 vtm 'Blind Getrouwd' TV Maar liefst 3.600 mensen schreven zich in voor het derde seizoen van 'Blind Getrouwd'. Maar 3.600 kandidaten, dat betekent: zeer veel screeningswerk en nog meer mogelijke matching-combinaties. Het was dus hoog tijd om het team te versterken met een vijfde expert.

Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck doet zijn intrede, naast Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe. De experten stortten zich op de profielen van de singles, en stelden voor het eerst in 'Blind Getrouwd' 5 koppels samen.

De 75%-grens

Gert Martin Hald is als eerste aan zet in het proces. Hij ziet geen enkele deelnemer in real life, maar kijkt enkel naar zijn testresultaten. Hald heeft immers op basis van verschillende vragenlijsten over diverse onderwerpen en domeinen een formule opgesteld waardoor álle mogelijke combinaties een score krijgen in de vorm van een percentage. Het minimum dat hij hanteert om de sterkste potentiële koppels te selecteren is 75%. Dat percentage is níet zaligmakend en is enkel een startpunt voor de andere vier experten om verder in de diepte te gaan. Zij peilen de deelnemers op basis van persoonlijke gesprekken en thuisbezoeken, elk gefocust op hun eigen domein. En daarna gaan ze alle vijf samen rond de tafel zitten om alle informatie te bespreken en de koppels te selecteren waarvan ze allen het gevoel hebben dat zij een goede match zouden kunnen vormen.

Nieuwkomer

Klinisch seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck vond op zijn veertiende het boek ‘Human Sexual Response’ in de boekenkast van zijn vader. Enkele slapeloze nachten later wist hij het: ooit zou hij seksuoloog worden. In zijn praktijk ontmoet Wim mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit, wat samenvloeide tot zijn goed onthaalde debuut ‘Waarom mannen geen seksboeken kopen’ (2016). Slabbinck zal zich focussen op de relatiegeschiedenis van de deelnemers, de partnerkeuze en partnervoorkeur: naar welke partner zijn mensen op zoek, welke kwaliteiten vinden ze belangrijk, en wat werkte in het verleden voor hen? Wat niet?

Vijf weken

Vijf weken na hun eerste ontmoeting hakken de vijf koppels de knoop door: blijven ze getrouwd of niet? Het belooft een bewogen seizoen te worden met meer koppels, meer juryleden én meer inkijk voor de kijker. 'Blind Getrouwd' is opnieuw te zien vanaf maandag 29 januari om 20.35u.