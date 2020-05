Meer inschrijvingen dan ooit voor tv-programma’s: "Mensen snakken naar liefde en avontuur" Frederik Velghe

19 mei 2020

00u00 0 TV 'Blind getrouwd', 'De Mol', 'First Dates', en straks wellicht ook 'Lego Masters', 'Blind gekocht' en 'Huizenjagers'. Als het gaat om het aantal inschrijvingen dat ze binnenkrijgen, beleven de tv-programma's topmomenten. Alle records worden gebroken, en daar heeft corona veel mee te maken.

Wie zich nog wil inschrijven voor 'Blind getrouwd': er is nog even tijd. Bovendien zal de kans op een match groot zijn. Amper anderhalve maand na de eerste oproep hebben zich al 3.600 mannen en vrouwen kandidaat gesteld. Evenveel als in het recordjaar 2018.

Seksuoloog Wim Slabbinck, één van de experten in 'Blind getrouwd', ziet het allemaal graag gebeuren. En naar een reden voor dat succes is het niet lang zoeken: "Corona speelt een grote rol", verzekert hij. "Er is erg veel eenzaamheid, singles dromen van een betere toekomst. 'Blind getrouwd' kan die bieden, beseffen ze. En waar het programma in het begin nog als iets 'sensationeels' werd bekeken, voelt iedereen zich nu op z'n gemak bij het concept."

Gestrande huwelijken

Opvallend, er schrijven beduidend meer vrouwen zich in voor 'Blind getrouwd' dan mannen. "70 procent is een vrouw", zegt Slabbinck. "Dat zien we elk jaar. Ook datingbureaus kennen dat fenomeen, want mannen zijn niet zo snel geneigd om hulp te zoeken bij het vinden van een partner. Ze redeneren: 'Dat regel ik zelf wel.'"

Wat een extra uitdaging kan vormen: er schreven zich ook enkele tientallen biseksuele kandidaten in. "We gaan in een gesprek bekijken wat ze juist zoeken in een partner. In veel gevallen doet het hen er niet toe of ze aan een man of vrouw gekoppeld worden, ze vallen voor een persoonlijkheid. Als we daar een perfecte match in vinden, zie ik geen enkel probleem."

Aan één cijfer moet wel nog gewerkt worden, vindt Wim. "Zoals altijd hebben we de meeste kandidaten in de leeftijdscategorie 25-35. 45-plussers schrijven zich moeilijk in. Ik zou het nochtans zalig vinden om een koppel 70-plussers aan een huwelijk te helpen." Ook 'Blind getrouwd'-relatietherapeute Sarah Hertens zou graag met 45-plussers aan de slag gaan. "Elk seizoen stellen we vast dat er weinig inschrijvingen zijn uit die groep", zegt ze. "Nochtans wijst onderzoek uit dat daar veel singles tussen zitten. Vaak komen ze uit een echtscheiding of een breuk van een langdurige relatie. Volgens de cijfers strandt ongeveer de helft van de huwelijken, gemiddeld na vijftien jaar, waarbij de ex-partners dan gemiddeld 42 jaar oud zijn. Onze poule zou dus zeker en vast groter kunnen zijn."

Er moet iets veranderen

Niet alleen 'Blind getrouwd' kent een explosieve stijging in het aantal inschrijvingen. Bij 'De Mol' was eerder een gelijkaardig verhaal te horen. Meteen na de finale werden de inschrijvingen voor een mogelijk nieuw seizoen geopend. "We werden overstelpt met kandidaturen", zegt Lies Maesschalck van VIER. "Zo extreem hadden we het niet verwacht. 30.000 mensen probeerden die eerste avond al in te schrijven, dubbel zoveel als tijdens de ganse inschrijvingsperiode vorig jaar."

Ook bij het Eén-programma 'First Dates' wrijven ze zich in de handen. Daags na de laatste aflevering vorige week hadden al 5.000 mensen zich kandidaat gesteld. Dat was in één dag al een evenaring van het totale aantal inschrijvingen voor het eerste seizoen. Productiehuizen zien duidelijk de kansen, en profiteren er gretig van. Ook 'Lego Masters' zoekt volop nieuwe kandidaten, net als 'Huizenjagers' en 'Blind gekocht' op VIER.

Psycholoog en trendwatcher Herman Konings verklaart het fenomeen. "Om te beginnen wordt door corona véél meer televisie gekeken. Maar er is meer. Singles hebben het erg zwaar nu, in verplichte isolatie. 'Er móet iets aan mijn situatie veranderen', denken ze."

Puzzelen en bakken

Er wordt meer dan alleen maar liefde gezocht op televisie natuurlijk. "Geloof me, 'Blokken' zal ook overspoeld worden met kandidaten. Om nog maar van 'Bake Off Vlaanderen' te zwijgen", aldus Konings. "Iedereen is aan het puzzelen en bakken geslagen. Na twee maanden zijn we ervan overtuigd dat we ook in zo'n tv-programma geen mal figuur zouden slaan." De meest wetenschappelijke uitleg houdt Konings voor het laatst. "We beleven emotioneel vragende tijden, zoals dat heet. We zijn gespannen, staan onder druk. We roken meer, drinken meer, eten meer. En we snakken naar liefde en avontuur."

"Voorts is bewezen dat we intenser dromen", aldus nog Konings. Ook van een rol op nationale tv? "We leven alleszins meer mee met de programma's, en dan gaan we veel sneller in op zo'n oproep. En wat tot slot ook helpt: we zijn de huidige situatie beu, en willen er op elke mogelijke manier aan ontsnappen. Desnoods via tv."