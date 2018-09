Meer dan half miljoen kijkers voor ophefmakende Pano-reportage rond 'Schild & Vrienden' MC

06 september 2018

11u37 0 TV De spraakmakende reportage van 'Pano' over de vereniging 'Schild & Vrienden' heeft gisterenavond meer dan een half miljoen kijkers gelokt.

Er was over het algemeen weinig animositeit voor het woensagdaanbod in tv-land. Enkel ‘Thuis’ scoorde met 1.046.000 trouwe kijkers. Op VTM was ‘Familie’ goed voor 578.000 fans. Op VIER haalde ‘Huizenjagers’ 185.100 kijkers.

Eerder op de avond klokte ‘De Buurtpolitie’ af op 247.000 kijkers, terwijl ‘Blokken’ 455.000 kijkers haalde. ‘VTM Nieuws’ was goed voor 493.000 kijkers, terwijl ‘Het Journaal’ 771.000 kijkers trok.

Primetime

In prime time werd de kijkkoek netjes verdeeld. ‘Helden van hier, op interventie’ opende met 504.000 kijkers, ‘De Klas’ deed het op Eén haast evengoed met 527.000 kijkers en ‘Bake Off’ het met 252.000 fans moest doen.

Later op de avond opende 'Pano' sterk met 530.000 kijker. ‘Gert Late Night’ was goed voor, terwijl ‘Beste Kijkers’ 296.000 fans trok. ‘Van Gils & Gasten’ sloot op Eén de avond af met 400.000 kijkers.