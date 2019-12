Meer dan 400 kijkers dienen klacht in na comeback Pussycat Dolls: “Totaal ongepast!” TDS

02 december 2019

17u29

Bron: Daily Mail 0 TV Voor het eerst in bijna 10 jaar tijd hebben The Pussycat Dolls weer opgetreden. Zaterdag maakte de meidengroep een comeback in de Britse tv-show ‘X-Factor’, maar zender ITV had ongetwijfeld een andere reactie van het publiek verwacht. Het Britse overheidsbedrijf Ofcom - dat waakt over media en televisie - heeft inmiddels al meer dan 400 klachten van kijkers ontvangen over het optreden.

Op het podium zongen Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt een medley van hun grootste hits, waaronder ‘Buttons’, ‘When I Grow Up’ en ‘Don’t Cha’. Ook lieten ze hun nieuwe single ‘React!’ horen, waarna de dames door de toeschouwers in de zaal op een staande ovatie werden getrakteerd.

De kijkers thuis waren blijkbaar minder enthousiast. Media-waakhond Ofcom kreeg op het moment van schrijven al 419 klachten binnen over het optreden. En dan vooral over de ‘onzedige’ outfits van de zangeressen en hun - volgens sommigen - wel erg sensuele dansbewegingen. “Ik heb net klacht ingediend”, laat iemand weten via Twitter. “Omdat ik het niet kunnen vind om vijf volwassen vrouwen halfnaakt op mijn scherm te zien dansen.” Of ook: “Dit is totaal ongepast. Beseft zender ITV wel dat hier ook kinderen naar kijken?” en “Waar hebben ze hun kleding achtergelaten? Dit is nogal oneerbaar voor een tv-programma waar het hele gezin naar kijkt, toch?”

Verontwaardigde kijkers vonden ook dat het hele optreden werd geplaagd door klankproblemen en een gebrek aan kwaliteit. “Alsof Nicole daar staat met vier achtergronddansers”, schreef iemand. “Om nog maar te zwijgen over het playbacken, een absolute ramp!” en ook “Ik weet nog altijd niet wat erger is: het playbacken of het dansen” en “Wat heb ik net gezien?! Die outfits en de overduidelijke lip-synchronisatie... het sloeg nergens op.”

Ofcom buigt zich nu over de zaak. “We beoordelen de klachten en toetsen ze af met onze uitzendregels, maar op dit moment is nog niet beslist of we dit gaan onderzoeken”, aldus een woordvoerder tegen Daily Mail. Hoe dan ook laat frontvrouw Nicole Scherzinger het niet aan haar hart komen: “Tien jaar geleden traden we voor het laatst met elkaar op, maar deze ervaring was better than ever”, liet ze na afloop weten. “Ik hou zoveel van al mijn meiden en ik kan niet wachten om de wereld te laten zien wat we nog meer in petto hebben. Het is lang geleden, maar dit voelt als de perfecte tijd om de wereld eraan te herinneren wat het betekent om een Pussycat Doll te zijn.”

In april 2020 gaan The Pussycat Dolls ook weer toeren. Voorlopig staan er negen concerten in Groot-Brittannië gepland. De groep doet onder anderen Newcastle, Manchester en Londen aan. Naar verluidt verschijnt er in januari een nieuwe EP met liedjes.

Performing a medley of their biggest hits, and debuting their BRAND NEW SONG, it's the @Pussycatdolls, reunited!



