Meer dan 100 doden en een cameo van Ed Sheeran: 10 dingen die je nog niet wist over 'Home and Away' TK

20 augustus 2018

Dit jaar blaast 'Home and Away' 30 kaarsjes uit. De reeks is daarmee de tweede langstlopende soap van Australië - ze moet enkel 'Neighbours' laten voorgaan. Vitaya viert dat jubileum door vandaag en morgen een special uit te zenden waarin huidige en vroegere sterren uit de reeks samenkomen. Bij ons kan je dan weer terecht voor tien dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over de reeks.

1. 'Home and Away' is niet de oorspronkelijke naam van de soap. In eerste instantie zou die 'Refuge' gaan heten, maar uiteindelijk vonden de makers die titel toch niet zo geschikt voor een familieserie.

2. Acteur Ray Meagher, die Alf Stewart speelt, is de enige die nog overschiet van de originele cast. Dat is opmerkelijk, zeker als je weet dat hij in het begin een contract van twee jaar voorgesteld kreeg maar dat weigerde. Hij vond dat te lang en liet het aanpassen naar zes maanden.

3. De eerste aflevering van de soap was maar liefst 90 (!) minuten lang.

4. Na zes weken op televisie werd 'Home and Away' bijna geschrapt. De producenten moesten smeken om de soap nog drie weken langer te mogen uitzenden, in de hoop dat de kijkcijfers opgekrikt werden in die tijd. En zo geschiedde...

5. 'Home and Away' kende al 23 geboortes, 24 huwelijken, 3 verschillende ‘diners’ en meer dan 100 doden.

6. De serie heeft 7 verschillende versies van de begingeneriek gekend. Sinds dit jaar werd de tekst geschrapt en is het een instrumentale versie geworden.

7. 'Home and Away' won in totaal al 46 Logie Awards, de televisieprijzen die jaarlijks in Australië uitgereikt worden. De soap is daarmee de meest gevierde Australische reeks ooit.

8. Er heerst heel wat liefde onder de cast. Acteurs Debra Lawrance en Dennis Coard, die Pippa en Michael in de serie spelen, zijn zowel in het echt als in de serie getrouwd. Daarnaast zijn Alec Snow en Demi Harman, Steve Peacocke en Bridgette Senddon, James Stewart en Sarah Roberts en Rebecca Breeds en Luke Mitchell in het echt een koppel.

9. Alf Stewart heeft doorheen de jaren in de serie een vaste uitspraak gekregen: ‘flamin' galah’. Niemand heeft het echt bijgehouden, maar men schat dat Alf het al tussen de 100.000 en 200.000 keer heeft gezegd. De betekenis is niemand echt duidelijk, maar het wil zoveel zeggen als 'jij idioot'.

10. Af en toe krijgt 'Home and Away' bezoek van een bekende ster voor een cameo. Zo verscheen Chris Hemsworth in 2016 even in beeld op de achtergrond, zo'n negen jaar nadat hij vertrok bij de soap. Hij speelde drie jaar lang Kimberly Jonathan 'Kim' Hyde. En ook Ed Sheeran kwam in 2015 uitgebreid aan bod in de reeks.