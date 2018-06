Meer dan 1,7 miljoen mensen zagen hoe onze Duivels Tunesië inmaakten TK

25 juni 2018

12u07 0 TV Heel wat mensen bleven zaterdag thuis om de Rode Duivels komaf te zien maken met de Tunesiërs. Meer dan 1,7 miljoen kijkers stemden af op de doelpunten van Hazard, Lukaku en co.

Om 14 uur stemde TV-kijkend Vlaanderen massaal af op Eén om naar de WK-match tussen België en Tunesië te kijken. Het marktaandeel van de zender was maar liefst 94 procent (!) bij de mannen ouder dan 15 jaar.

In totaal ging het over meer dan 1,7 miljoen kijkers. Dat zijn er iets minder dan vorige week maandag, toen de match tegen Panama meer dan 2 miljoen kijkers lokte. Die cijfers zijn echter relatief: in realiteit liggen ze nog een pak hoger omdat heel wat mensen op groot scherm gingen kijken.

Het legde de VRT geen windeiren, want heel wat mensen bleven bij de zender plakken na de Belgische match. Uiteindelijk keken ook 892.000 mensen naar de wedstrijd tussen Duitsland en Zweden, en ook Villa Sporza noteerde daarna zijn beste uitzending tot nog toe (met 785.000 toeschouwers).