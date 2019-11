Meer dan 1,2 miljoen kijkers stemden af op de Rode Duivels MC

18 november 2019

11u33 0 TV De Rode Duivels blijven scoren, en dat was ook dit weekend op VTM het geval. De prima match in en tegen Rusland werd zaterdag in de vooravond gevolgd door 1.015.619 kijkers. De wedstrijd piekte op 1.269.225 fans. Later op de avond opende ‘De Battle’ op VIER met 511.778 nieuwsgierigen.

Op zondagavond was de VRT toonaangevend. Het uitstekende ‘De Twaalf’ haalde 1.106.353 kijkers, ‘Donderen in Keulen’ was goed voor 1.057.001 kijkers. Op VTM werd ‘Make Belgium Great Again’ vooral door jongeren gevolgd, goed voor een score van 473.388 kijkers.

Op vrijdagavond bleef ‘Belgium’s Got Talent’ de hele familie beroeren, met 829.960 kijkers. Op VIJF haalde ‘Celebs gaan daten’ een fletse 88.917 kijkers, ‘Temptation Island Vips’ was goed voor 103.082 nieuwsgierigen.