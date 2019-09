Mediawatcher Jules Hanot fileert het nieuwe tv-seizoen: “BV’s à volonté” Redactie

Vanaf deze week fileert mediawatcher en tv-criticus Jules Hanot weer de ­wondere wereld van de media in het weekblad Dag Allemaal. Ongezouten en messcherp, zoals ­alleen Jules dat kan. Deze week: het nieuwe tv-seizoen.

Het leed is geleden. De saaiste tv-zomer sinds jaren zit erop en na een strafkamp van vervelende herhalingen en goedkope afdankertjes ontwaken we uit een kunstmatige schermcoma. Veroorzaakt door het collectieve zwaktebod van omroepen die de zomerkijker als een noodzakelijk kwaad beschouwen, maar die nu alle zeilen bijzetten om zo veel mogelijk zieltjes te winnen. ‘Familie’ en ‘Thuis’ likken hun wonden na de rampspoedige seizoens-finales, ‘De Rechtbank’ velt haar eerste vonnissen en de ‘Huizenjagers’ zijn weer op pad.

Eenheidsworst

Business as usual dus en de start van het traditionele najaarsoffensief waarbij een salvo nieuwe programma’s wordt afgevuurd, die stuk voor stuk als verfrissend, prestigieus, entertainend en/of grensverleggend worden aangeprezen. Onder het motto BV’s à volonté worden alle bekende koppen gemobiliseerd. Hun populariteit moet immers het verschil maken binnen een aanbod dat steeds meer op een voorspelbare eenheidsworst gelijkt. Iedereen doet wel iets met muziek, pronkt met een prestigieuze fictiereeks of heeft een nieuwe talkshow in de aanbieding.

VTM-coryfeeën Koen Wauters en Nathalie Meskens moeten zelfs zo vaak opdraven, dat een indigestie onvermijdelijk lijkt. Samen in het nostalgische trip down memory lane ‘Wat Een Jaar’ en in het paradepaardje ‘Beat VTM’ waarin acht BV’s het in bizarre disciplines als olijfolieworstelen opnemen tegen een onbekend inheems specimen. Verder helpt Wauters opnieuw de dromen waarmaken van mensen met een -beperking in ‘Over Winnaars’ en blijft hij de enthousiaste gastheer van de kaskraker ‘Belgium’s Got Talent’.

Uitkijken naar Loïc

La Meskens voegt nog een jaartje ‘Beste Kijkers’ toe aan haar indrukwekkende palmares en geeft gestalte aan de volkse poetsvrouw Chantal die in een chique villawijk letterlijk en figuurlijk de boel opkuist voor haar bekakte bazin Gina. Dit grappig bedoelde vehikel bleef bijna drie jaar op het schap liggen en wie het op VTM Go heeft gevolgd, begrijpt waarom. Dan liever het debuut van de jonge Loïc Van Impe die in ‘Zot van Koken’ Sandra Bekkari moet doen vergeten. Een stuk makkelijker ongetwijfeld dan de concurrentieslag met Vlaanderens culinaire people’s champion Jeroen Meus die in zijn vernieuwde keuken onverstoorbaar ‘Dagelijkse Kost’ blijft serveren.

VIER houdt het bij taarten, soesjes en cupcakes en gaat in

‘Bake Off Vlaanderen’ andermaal op zoek naar de beste hobbybakker. Inclusief een kerstspecial met, jawel, bakkende BV’s. Twintig jaar na ‘Sterren en Kometen’ pakt de onvermijdelijke Luk Alloo uit met het showbizzmagazine ‘(h)ALLOOMEDIA’ waarin hij bekend Vlaanderen - en hopelijk ook af en toe zichzelf - een spiegel voorhoudt.

Siska Schoeters gaat bij de VRT taboes en gevoelige thema’s te lijf in de humaninterestreeks ‘Durf Te Vragen’ en sportliefhebbers kunnen zich op Canvas laven aan vijf kakelverse afleveringen van de onvolprezen docureeks ‘Belga Sport’. ‘Studio Stan’ (VTM) en ‘Merci Voor De Muziek’ (Eén) borduren verder op het succes van ‘Liefde Voor Muziek’ en schakelen Stan Van Samang, de onverslijtbare Bart Peeters en ‘Patser’-actrice Nora Gharib in om onbekende Vlamingen met een verhaal muzikaal te verrassen.

Vuurdoop

Terwijl VTM nog brainstormt over een eigen talkshow, mag Danira Boukhriss in ‘Vandaag’ dagelijks op Eén de actualiteit bespreken. Een vuurdoop die kan tellen. Al is het nu ook weer geen huzarenstukje om beter te doen te doen dan de saaie praatbarak die ‘Van Gils & Gasten’ was geworden. Lastiger wordt het om de toenemende populariteit van ‘Gert Late Night’ te counteren. De Studio 100-baas en zijn olijke matroos James Cooke liggen met hun partyboot Evanna twee weken voor anker in Oostende en de hilarische trailer voor ‘Hert Vree Loate’ belooft een portie niet altijd smaakvol maar vaak baldadig grappig en licht verslavend infotainment.

Op het fictiefront zijn ‘Geub’ en ‘Callboys 2’ de trekpleisters. Twee prettig gestoorde komische projecten die zich ver buiten de platgetreden paden wagen. In ‘Geub’ speelt Philippe Geubels overtuigend een grotesk uitvergrote versie van zichzelf als de depressieve loser die door zijn vrouw ingeruild wordt voor de immens geschapen bejaarde Nederlandse buurman. Een absolute aanrader voor amateurs van absurde humor. Net als ‘Callboys 2’, trouwens, waarin Jeremy Vleugels zijn dramatisch overleden broer Jay als sekswerker vervangt en waarin de vier - ‘En nu gaan we vegen’ - gigolo’s met vallen en opstaan rijk proberen te worden dankzij hun klokkenspel. Blote torso’s, dito konten en briljante oneliners gegarandeerd.

Eerst zien dan geloven

Om maar te zeggen dat ik er samen met u naar uitkijk om een nieuw tv-seizoen te ontdekken dat hopelijk meer koren dan kaf te bieden heeft. Het gezegde ‘eerst zien en dan geloven’ indachtig beloof ik plechtig met een open, onbevangen maar ook kritische blik naar alles te kijken. Om vervolgens in eer en geweten te oordelen welke nieuwkomers de loftrompet dan wel pek en veren verdienen.