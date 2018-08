Medialaan lanceert nieuw online platform VTM Go en wil 'Vlaamse Netflix' maken DBJ

23 augustus 2018

15u34 1 TV M edialaan en De Persgroep publishing lanceren met VTM GO een gloednieuw videoplatform. Daarnaast roepen ze andere media op om een 'Vlaamse Netflix' te maken.

Online televisie: VTM GO gloednieuw videoplatform

“We waren al de eerste omroep om op een succesvolle manier onze tv-programma’s online beschikbaar te maken zowel via vtm.be als via Stievie. Nu willen we een versnelling hoger schakelen en lanceren we deze winter VTM GO", vertellen CEO's Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, "Op dit gloednieuw digitaal videoplatform zullen alle programma’s van al onze zenders (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKZOOM en KADET) te zien zijn. Het gaat hierbij om actuele programma’s én een uitgebreide catalogus. Ook live kijken en hele series opvragen wordt mogelijk. De programma's zullen tot 30 dagen na uitzending te bekijken zijn en zogenaamde Targeted advertising zorgt ervoor dat het platform gratis is voor alle kijkers.

Online televisie: een ‘Vlaamse Netflix’

De tweede ambitie is de opstart van de ‘Vlaamse Netflix’. De afgelopen maanden waren een aantal oproepen te horen vanuit de televisiesector om samen te werken aan een online tv-platform. MEDIALAAN/de Persgroep Publishing neemt het initiatief. Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx geloven in een ‘Vlaamse Netflix’: een online fictieplatform dat door de omroepen zelf wordt opgestart en dat alle Vlaamse topfictie bundelt.

“We willen naast VTM GO nog een ander initiatief nemen in de sector. We hopen om samen met de collega-omroepen een ‘Vlaamse Netflix’ te kunnen uitbouwen met focus op Vlaamse topfictie, aangevuld met internationale films en reeksen. We willen hiermee een straf lokaal complementair aanbod neerzetten naast Netflix”, zeggen Deckers en Lodewyckx.

“Het is onze verantwoordelijkheid als zenders om kwaliteit te garanderen in de toekomst. Het is ook onze taak om dit te doen. In het buitenland zijn meer en meer omroepen de handen in elkaar aan het slaan om een gezamenlijke platform te ontwikkelen. Laat ons dit in Vlaanderen ook snel doen. We willen ook graag in gesprek gaan met de overheid. We hebben hun steun nodig zodat onze kwalitatieve Vlaamse fictie – ondanks de tsunami aan Engelstalig drama – overeind kan blijven in een globale digitale wereld.” MEDIALAAN/de Persgroep Publishing zal de komende tijd gesprekken aangaan met de omroepen om deze ‘Vlaamse Netflix’ op te starten.

Online radio: nieuwe kanalen, ochtendshow met aangepaste muziek en Qwistet

MEDIALAAN/de Persgroep Publishing had nog digitaal nieuws op zijn najaarspresentatie. “In radio lijkt de digitale ontwikkeling niet zo’n vaart te lopen maar als wij aan onze luisteraars vragen wat ze aan het medium zouden veranderen, dan zegt 70%: wij willen onze muziek zelf kunnen kiezen. Wij willen, net als bij tv, zelf bepalen welke muziek we wanneer horen. Met andere woorden: innoveer en vind radio opnieuw uit.”

MEDIALAAN/de Persgroep Publishing lanceert twee concrete digitale projecten. Sinds begin deze week kunnen luisteraars van Joe naar de ochtendshow van Sven en Anke luisteren en zelf kiezen uit welke periode de muziek komt. Eén ochtendshow op drie kanalen met telkens een ander muziekgenre. Het bestaat nog bijna nergens in de wereld.

Q brengt dit najaar een primeur naar Vlaanderen: een live videoquiz, online, waaraan alle Vlamingen tegelijk kunnen deelnemen. “Quizshows zijn nooit live. Laat staan dat je heel Vlaanderen kan laten deelnemen. Vanaf oktober kan het wél met ‘Qwistet’

Online nieuws: de ‘kubus’-app van HLN

De consumptie van nieuws op de smartphone is in twee jaar tijd verdubbeld. HLN bereikt dagelijks 1,7 miljoen Vlamingen en is daarmee het grootste digitale nieuwsmerk van het land. Maar de honger van lezers is nog groter. Daarom lanceert MEDIALAAN/de Persgroep Publishing deze winter een totaal nieuwe HLN-app, met als werknaam ‘de Kubus’, waarbij vier werelden in één app zitten.

Wereld één is HLN zoals die vandaag bestaat: de populairste en snelste newsfeed van Vlaanderen, wereld twee is video en brengt zowel nieuws als entertainment, wereld drie is regio, het nieuws uit de buurt van de lezer, volledig op maat. Wereld vier is gaming: een dosis fun voor als je vijf minuten moet wachten.

“We willen met de kubus-app de beperkingen van een traditionele app doorbreken en tegelijk alle troeven van dit huis inzetten”, zeggen Deckers en Lodewyckx.

MEDIALAAN/de Persgroep Publishing naar één bedrijf

Deckers en Lodewyckx lieten op de najaarspresentatie nog verstaan dat het nieuwe bedrijf MEDIALAAN/de Persgroep Publishing concreet wordt. “In oktober maken we de nieuwe naam van het eengemaakte bedrijf bekend. Vanaf 1 januari 2019 verdwijnen de Persgroep Publishing en MEDIALAAN als naam en gaan we als één team en met één visie alle opportuniteiten aan.”