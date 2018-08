Medialaan en De Persgroep willen een 'Vlaamse Netflix' uitbouwen DBJ

23 augustus 2018

15u34

Bron: Belga 0 TV Het fusiebedrijf van Medialaan en De Persgroep wil een "Vlaamse Netflix" ontwikkelen. Dat hebben de CEO's ad interim van het bedrijf, Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx, donderdag bekendgemaakt. Vorige maand liet ook Proximus-topvrouw Dominique Leroy weten aan hetzelfde te werken, maar een gezamenlijk project lijkt er niet te komen. Medialaan wil het met de andere televisiezenders lanceren.

Netflix en andere streamingdiensten snoepen kijkers af van de traditionele lineaire zenders. Het is dus geen verrassing dat Medialaan, het moederbedrijf van onder meer VTM en Q2, dat model wil kopiëren. Daarvoor wil het in zee gaan met alle Vlaamse zenders. In het buitenland gebeurt het ook op die manier: in Nederland bijvoorbeeld zijn programma's van 12 zenders gebundeld in het reclamevrije platform NLZiet. Dat kost 7,95 euro per maand.

Medialaan heeft voor de "Vlaamse Netflix" nog geen maandelijks tarief in gedachten, maar het is wel degelijk de bedoeling om ook zonder reclame te werken. Wanneer de dienst gelanceerd zal worden, is nog niet duidelijk. Eerst moet Medialaan immers nog de andere mediagroepen over de streep zien te trekken. De onderhandelingen daarover moeten nog beginnen.

In afwachting blijft Medialaan sleutelen aan zijn eigen aanbod. Zo vervangt het de gratis versie van Stievie komende winter door het nieuwe platform VTM Go. Met Stievie Free, dat nog maar een jaar geleden werd opgefrist, kunnen gebruikers de Medialaan-zenders live bekijken en programma's van die zenders tot een week na uitzending opvragen. In de betalende versie, die "tot nader order" wel blijft bestaan, komen daar nog concurrerende zenders van de VRT en SBS bij.

Met VTM Go gaat Medialaan nog een stap verder: programma's zullen tot 30 dagen na uitzending bekeken kunnen worden en er komt een grote catalogus van programma's die Medialaan in zijn portefeuille heeft. Kijkers zullen daardoor ook bepaalde reeksen kunnen bingewatchen, wat met Stievie niet mogelijk was. VTM Go blijft gratis, maar zal net zoals Stievie Free gepersonaliseerde reclameboodschappen laten zien.