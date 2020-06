Maxime Meiland onderging neuscorrectie: “Zo’n Meiland-neus wil je echt niet” LOV

16 juni 2020

In de laatste aflevering van 'Wat wil Maxime?' op VIJF toont Maxime Meiland (24) haar ochtendroutine. Daarin onthult ze dat ze op jongere leeftijd een neuscorrectie heeft ondergaan en waarom ze die keuze maakte.

“Sommigen vroegen of ik onzeker ben over iets. Wel, toen ik 19 was heb ik m'n neus laten doen. Ik had een echte Meilanden-neus, en die wil je echt niet hebben", vertelt ze. “Het zat al jaren in m’n hoofd en ik werd er knetter van. Iedereen thuis zei: ‘als dat jou gelukkiger zou maken, moet je het gewoon doen’.”

‘Chateau Meiland’ en ‘Wat wil Maxime’, dinsdag om 20.35 op VIJF.