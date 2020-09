Maxime en Montana Meiland krijgen eigen televisieprogramma Robyn van Gorsel

11 september 2020

22u02

Bron: AD 0 TV Montana en Maxime Meiland krijgen een eigen televisieprogramma in Nederland. Dat maakte Maxime bekend via haar Instagram Stories. Of de show ook in Vlaanderen te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Via haar sociale media liet Maxime weten dat ze in het nieuwe programma zwangere vrouwen gaan helpen met het inrichten van de babykamer. Wanneer het duo op tv verschijnt met de nieuwe show, is nog niet bekend. De twee zussen zijn nog hard op zoek naar hoogzwangere vrouwen die geen tijd hebben om de ruimte voor hun nieuwe spruit in te richten.

Of de nieuwe show ook bij ons te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. De zusjes Meiland zijn vanaf dinsdag 15 september alvast wel op VIJF te bewonderen in het vierde seizoen van ‘Chateau Meiland’. Voor Maxime kan het geluk trouwens niet op. Naast het nieuwe tv-programma heeft ze ook een nieuwe liefde. De jongste dochter van realityster Martien is als een blok gevallen voor cameraman Leroy Molkenboer.

