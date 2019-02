Maud uit ‘Down The Road’ is helemaal ondersteboven van videoboodschap Niels Destadsbader TK

26 februari 2019

Maud, een van de deelnemers van ‘Down The Road’ is al jaren een grote fan van Niels Destadsbader. Ze droomt ervan om danseres te worden in één van zijn shows en haar droomprins moet vooral zoveel mogelijk op Niels lijken. Ze werd op haar wenken bediend toen Niels zelf haar in ‘Van Gils & Gasten’ verraste met een videoboodschap en haar uitnodigde om naar één van zijn concerten in het Sportpaleis te komen.