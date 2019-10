Matthijs van Nieuwkerk lonkt naar ons land Gudo Tienhooven

05 oktober 2019

08u44

Bron: AD 1 TV Matthijs van Nieuwkerk (59) flirt volgens ingewijden met een Vlaams tv-avontuur. De kans bestaat dat de Nederlandse presentator na het huidige seizoen van ‘De Wereld Draait Door‘ in de luwte aan de slag gaat in ons land.

De ‘DWDD’-presentator zou niet de eerste bekende Nederlander zijn die de overstap maakt naar de Belgische televisie. Jan Mulder tekende onlangs een contract met VTM na jaren bij de VRT te hebben gezeten. Of van Nieuwkerk dezelfde zender op het oog zou hebben, is niet bekend, maar daar wordt wel vanuit gegaan, klinkt het in Nederlandse media. Eerder maakten ook Paul de Leeuw en Marc-Marie Huijbregts uitstapjes naar het Vlaamse medialandschap.

‘Topsalaris’

Wie het tegenwoordig heeft over Van Nieuwkerk, heeft het ook over zijn ‘topsalaris’. De presentator, die vorig jaar 363.000 euro salaris verdiende, moet volgend jaar – wanneer zijn contract met BNNVARA afloopt - terug naar de balkenendenorm van 194.000. Het zou een breekpunt zijn, maar een overstap naar RTL (waar hij zo drie keer zoveel kan verdienen) kan hem de stempel van ‘graaier’ opleveren. Tijdelijk in ons land ‘bivakkeren’, zou de presentator presentator volgens de Nederlandse media even uit de spotlight halen, wat voor een periode van bezinning kan zorgen. van Nieuwkerk ging wel al op de koffie bij RTL, een mogelijk volgende halte.